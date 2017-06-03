愛妻遭爆懷孕逼婚 賀軍翔怒喊告NOWnews今日新聞 (2017-06-14 12:10)
賀軍翔3日於臉書自爆登記結婚，同時又公開女兒出生的消息，引起粉絲熱烈討論，震驚過後還是給予滿滿祝福，但近日PTT爆出結婚真相，直指賀軍翔會點頭結婚，完全是因為初戀女友小玟以懷孕逼迫，甚至驚爆：「賀軍翔的老婆會懷孕生女完全是被設計。」
PTT爆料人為規避法律責任，以「我昨天作了一個夢。」來當所有消息源頭，但整篇發文不但疑似公開小玟的私人臉書，還直言她為設計賀軍翔結婚，不惜懷孕。賀軍翔被問及此事，強調一切都是無稽之談，如果再有誇張傳聞，將不排除以法律途徑來解決。賀軍翔與初戀女友分合多年，好不容易修成正果，如今又傳出意外插曲。
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