▲豬哥亮靈堂充滿置入性行銷，女兒謝青燕表示父親身不由己，若造成社會觀感不佳，代替爸爸跟大家道歉。（圖／翻攝自NOWnews資料照）

豬哥亮5月因病去世，20日將舉辦告別式，在他辭世後，整個家族的紛爭簡直比擬八點檔，根本就是一部「豬哥亮世家」，長子謝順福、女兒們「姊姊」謝金燕、謝青燕以及謝金晶，甚至是謝金燕經紀人球球、球球旗下另一藝人孫淑媚全都在事件中扮演重要角色，謝金晶雖未主動發言，但其實一舉一動皆在大眾的檢視之下。

謝金晶前年風光頂著老父豬哥亮的光環出道，但因為謝金燕的演藝事業太過成功，就算歌路、風格大不相同，還是不停被人拿來比較，儘管豬哥亮在很多地方都給予幫忙，但比起謝金燕闖出一片天，她始終是「謝金燕的妹妹」或是「豬哥亮的女兒」，很少被看見「謝金晶」的內在及價值。

▲謝金晶從印尼趕回台赴父親豬哥亮的靈堂。（圖／記者林柏年攝，2017.5.15）

謝青燕一封聲明書打破家族寧靜，她不客氣直言：「我只有一個妹妹，我沒有因為父親在病榻前才碰幾次面，你摸著良心想你這兩個多月到病房幾次，爸爸都看在眼裡，次次到病房，幾乎次次被媒體拍的妹妹，小媽提出質疑時，妳卻說有公司壓力。」整段文雖未指名，但批判意味十足。

無論內外，謝金晶都面臨極大壓力，除了自我價值的展現，如何找回姊妹間的平靜也是她要面對的課題之一，希望有一天她可以不再成為誰的妹妹或女兒，而是讓觀眾看到真正的自己。