馬林魚隊鈴木一朗今天對運動家隊之戰，8局下代打敲出安打，這是一朗生涯在跨聯盟比賽的第364支安打，追平前洋基球星Derek Jeter保持的紀錄，此戰馬林魚8比1擊敗運動家，最近11場主場賽事拿到的第9勝。

一朗今天8局上場代打擊出安打，這是他本季的第17支安打，也是他大聯盟生涯的第3047支安打。

不過，此戰最大的焦點，不是鈴木一朗，而是「怪力男」Giancarlo Stanton。怪力男上周對海盜隊的比賽，遭觸身球擊中，右手腕受傷，但他只休息了一場比賽，今天就上場先發，5局上轟出2分砲（本季第17轟），讓馬林魚取得4比1的領先優勢。

怪力男自從擔任第二棒以來，至今18戰打擊率3成54，18支全壘打，表現相當出色。

Marcell Ozuna也在4局下轟出陽春砲（本季第16轟），幫助馬林魚追成1比1平手。

馬林魚隊先發投手Jose Urena投6局被擊出3支安打，僅在2局上失掉1分，三振4次、保送2次，拿下第5勝（2敗），同時是個人的4連勝。

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