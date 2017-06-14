曾經全球網路搜尋引擎龍頭Yahoo，在Google等新銳科技公司競爭下，終於走向出售更名命運，電信商Verizon以44.8億美元完成收購，網路事業將併入AOL，其餘業務更名為Altaba，Yahoo一詞只能保留在回憶。

Verizon在2010年收購AOL公司，因此合併50多項技術、媒體、廣告，Yahoo財經與電子郵件等服務，未來將會併入AOL，同時裁撤2100位員工，恐怕Yahoo內部已經人心惶惶，現任執行長已確認離職。

Yahoo執行長Marissa Mayer曾風光上任，被認為能夠重新帶起Yahoo，最後難以回天遭到併購，按照協議，Marissa Mayer將會收到2300萬美元遣散費，任職期間所得股票、獎金、酬勞等，預估超過2億美元。

AOL合併Yahoo網路事業後，將重新塑造一間媒體公司Oath，Verizon似乎希望成為第三大網路廣告商，與Facebook與Google相互抗衡，Verizon計畫結合虛擬實境、人工智慧、5G等技術，帶給全球使用者新體驗。