全球擁有 4000 萬下載人次的人氣手遊《怪物彈珠》上月才剛歡慶正式登台三周年， 13 日更公布創下繁體中文版突破 600 萬下載人次亮眼成績。為感謝玩家們熱烈支持，《怪物彈珠》將展開慶祝紀念活動關卡，並推出激獸神祭新限定角色。

激獸神祭轉蛋活動即將於 6 月 16 日開跑，此番首次公布全新限定角色，火屬性的「★5瓦爾普吉斯」進化合成後，成為阻停雷射與掃雷者的「★6篝火之魔女 瓦爾普吉斯」，火屬性加上阻停雷射的技能十分稀有；而神化合體成「★6夜宴之魔女 瓦爾普吉斯」則是擁有「超反傳送」、「掃雷者」的能力，持有角色會因應場上出現的黑洞數目而得到攻擊力提升。

官方粉絲團也特別舉辦「超絕篇」、「爆絕篇」角色人氣票選紀念活動，投票數最多的四個超絕、爆絕關卡將以消耗體力 1/2 的狀態再次降臨。另外 《怪物彈珠》台灣三周年最後一波壓軸慶祝活動推出以怪物玉進行轉蛋，每次活動玩家只有一次轉蛋機會！可透過「登入遊戲」或「突破關卡」等方法來獲得點數，讓「怪物玉」的等級更為提升。隨著「怪物玉」的升級，「怪物玉轉蛋」內容也會變得更為豪華，更有機會抽到限定角色。