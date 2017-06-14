▲DJ狄帕洛（右）被凱蒂佩芮評為床技第三名，他則於推特表示不記得兩人有做過。（圖／翻攝自IG，2017.06.14）

美國流行天后凱蒂佩芮近日出席詹姆士柯登（James Corden）的節目被問到前男友性能力大排行，逼得她只好列出前三名評比。但被她評為最後一名的DJ狄帕洛（Diplo）近日卻於推特上表示：「我不記得我們做過。」

根據《每日郵報》報導，知名主持人詹姆士柯登近日於節目中逼問凱蒂佩芮前男友們「床上表現」如何，逼得她只好列出前三名交差，但她也坦言前任們床上表現都很「驚人」（amazing），要外界不要為難三男。評比中，勇奪第一名的是曾和凱蒂交往近三年的歌手約翰梅爾，第二名則是人見人愛的「精靈王子」奧蘭多布魯，DJ狄帕洛殿後拿第三。

而狄帕洛似乎不甘心名次落在兩男之後，讓他近日於推特嘲諷寫下：「我拿下性愛奧林匹克銅牌。」之後更加碼表示：「我甚至不記得我們嘿咻過耶。」即便狄帕洛排名吊車尾，但有個人可是連排都沒排進去，他就是和凱蒂佩芮有段露水婚姻的英國演員羅素布蘭德（Russell Brand），兩人在2010年結婚，次年便鬧分居，於2012年離婚。