董事長樂團坎城開唱 台語征服法國人中央社 (2017-06-14 11:42)
（中央社記者鄭景雯台北14日電）董事長樂團日前應文化部之邀，參加第51屆法國坎城MIDEM國際唱片展「台灣之夜」演出，唱到「眾神護台灣」時，團員們帶上家將面具深受觀眾好評，瞬間變身成為搖滾金剛戰士。
董事長樂團、麋先生樂團、DJ 問號日前應文化部影音局之邀，參與第51屆法國坎城MIDEM國際唱片展「台灣之夜」演出。
董事長樂團第一次到法國，首次在MIDEM官方設置的Majestic海灘演唱，用台語歌曲征服全場法國人，主唱阿吉說，「看著大家隨著音樂搖擺，感覺真好」，在演唱「眾神護台灣」時所戴的家將面具深獲觀眾好評，有觀眾直呼「Rock Power Rangers」，瞬間變身成為搖滾金剛戰士。
董事長樂團貝斯手大鈞表示，「每次出國演出，真的發現音樂表演越在地越國際」，董事長樂團在音樂中融入不少傳統樂器，包括木魚等樂器都讓外國樂迷覺得新鮮，特別是用念經的方式介紹滷肉飯、珍珠奶茶等台灣美食，對於台式RAP現場觀眾都報以熱烈掌聲。
而歌曲「眾神護台灣」則是融入台灣熟悉的廟會音樂，讓外國歌迷感受不同氛圍的搖滾音樂，更有樂迷在舞台前跟著音樂學跳家將，天氣很熱但熱情不減。期間更有法國當地媒體特地前來採訪。
董事長樂團第一次到坎城，充滿好奇心，大鈞入住飯店後，拉開窗簾，赫見斜對面房間陽台有個裸身的老外，他立即拉團員小豪來看「上空老外」，事後小豪笑說覺得被騙，因為對方是男生。
原本6人入境隨俗相約到紅磨坊看秀，只是聽說進場需穿西裝、打領帶，從坎城抵達巴黎時，阿吉發現將西裝遺留在前一個飯店，他笑說，那套西裝也有點過時，剛好趁這次機會添購新衣。最後大家只好打消念頭，只在門口拍照留念。1060614
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