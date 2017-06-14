（中央社台北14日電）李小龍生前在擂台與弟子較勁的罕見片段在網路上流傳。這段老畫面經過數位影像修復後十分清晰，可以看到李小龍沉著應戰，拳快如閃電，已經有超過177萬網友點閱。



海外網報導，這段李小龍生前與親傳弟子黃錦銘的對戰畫面片段極為罕有。影迷表示，這段畫面拍攝於1967年美國南加州，當天李小龍在國際空手道大賽上表演，除了對打外，還有寸勁的表演。



從這段畫面中可以看見，李小龍和黃錦銘都穿上保護裝備上場。穿黃色服裝的黃錦銘向穿咖啡色服裝的李小龍發動連環拳腳攻擊，但李小龍沉著應戰，出拳後發先至，抓住對方步法漏洞反擊，多次將其擊倒。之後李小龍與另一名弟子木村武之對打，同樣多次擊中對方。



報導指出，李小龍有許多對打片段留存，但多數是黑白、低解析度版，這次的彩色高解析度修復版相當相當清楚、珍貴，也已經有超過177萬網友點閱。網友對李小龍拳快如閃電驚嘆，也懷念這位辭世近44年的一代武打巨星。1060614