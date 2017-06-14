先前報導過《薩爾達傳說：荒野之息》即將推出全新 DLC「試煉的霸者」，如今在任天堂 E3 2017 展前發表會上終於公布「試煉的霸者」發售日期。

任天堂表示，「試煉的霸者」將在 6 月 30 日開放玩家下載，內有全新裝備、挑戰、新系統「足跡模式」等等。另外「試煉的霸者」提供的困難模式必須新開存檔才能使用。

同時任天堂也宣布 DLC 第二彈「英雄們的詩篇」預計 2017 年冬季推出， DLC 中將會收錄遊戲本篇中出現的四位英雄的個人故事。而且四位英雄還會推出專屬的 amiibo 。

《薩爾達傳說：荒野之息》的兩個 DLC 都無法直接購買，玩家必須購買季票才能下載使用。