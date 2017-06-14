三星Note FE將於南韓開賣 第二台Bixby手機NOWnews今日新聞 (2017-06-14 10:37)
Note 7全面回收後，三星確認意外事件主因在電池，因此全面換新後，更名為Note FE，外傳7月7日將在南韓開賣，價格下降約七成，增加人工智慧Bixby，很可能是三星第二台有Bixby功能手機。
南韓媒體ETNews報導指出，電信商內部人事透露，南韓三星決定在7月7日開賣Note FE，不僅是整新機，還會追加Bixby功能，但由於Note FE不具有Bixby按鈕，目前不清楚如何開啟，實際功能目前也未知。
三星Bixby大致可分為三大功能，包含「Bixby Voice」、「Bixby Home」、「Bixby Vision」，目前不清楚Note FE會全導入，或選擇特定程式安裝，Note FE實際功能，恐怕必須等待開賣當天，才能得知全貌。
外傳，三星原本規畫Note FE在6月30日開賣，最後延後至7月7日，提高出貨量是主要原因，三星原本預估Note FE出貨量約30萬支，後來提升至45萬支，Note FE電池容量3200mAh，售價約70萬韓圜，Note 7售價98萬韓圜。
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