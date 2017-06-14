E3 2017／終於來了 精靈寶可夢NS新作開發中NOWnews今日新聞 (2017-06-14 09:52)
《精靈寶可夢》新作確定登上Switch！寶可夢公司社長石原恆和宣布Game Freak正在製作全新《精靈寶可夢》的核心RPG遊戲，寶可夢官方推特也證實了這件事，不過詳細的資訊如上市日期等等都沒有透露。
不過這對於玩家來說無疑是一件好事，看來在任天堂最新主機 Switch 上玩到《精靈寶可夢》正統續作的日子不遠了！
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