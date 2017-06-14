任天堂本家日式RPG遊戲《異域神劍2》，終於在任天堂E3 2017展前發表會中公布了最新展示影片，並宣布遊戲將在2017年冬季發售。

▲《異域神劍2》E3展示影片。（影片／取自Youtube）

從《異域神劍2》最新的預告看來，主角將帶著一名可化身為劍、名叫焰（ほむら）的少女一同前往古代人類與神共同居住、名叫「樂園」的地方。

預告片中除了展現戰鬥、劇情之外，還出現了晝夜、天候等系統，看來《異域神劍2》與前作一樣依舊是一款值得期待的日式RPG。