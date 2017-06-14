【環球時報駐台北特約記者 陳雯萱】紀錄片《看見台灣》導演齊柏林日前墜機身亡，令島內震驚，在島內各界紛紛向齊柏林致敬、輿論哀嘆「台灣的一大損失」之時，也有人利用這起悲劇兜售政治觀點，大秀人性的醜陋。

據東森新聞雲12日報導，台灣中興大學物理系副教授張明強日前在臉書發文稱，「齊柏林的過世，對我而言像是某街坊鄰居大哥哥過世，令人哀傷」，但絕對不是因為失去一位所謂為台灣環境保護紀錄片的導演而哀悼，「他的《看見台灣》，完全忽略中國國民黨黨國結構對台灣所造成的傷害，自己又常和黨國人士交往」，這樣的紀錄片，「只有搶發言權，而真正傷害到台灣」。最後他寫道：「願他安息，且靈魂得到反省。」

島內網友痛批張明強「這種思維也能教書，殘害學子」「眼中只有藍綠很可悲」。島內名嘴朱學恆也批評稱，「腦中只剩鬥爭，叫人靈魂反省，自己還有靈魂剩下嗎？」淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪在臉書上稱，張明強是個只有個人政治偏執、沒有人性的「傢伙」，為了政治而失卻人性，別說擔任教職，就連繼續留在這個世界，都是多餘的。

中興大學13日下午發聲明稱，張明強年逾不惑為人師表，雖然大學校園享有言論自由及學術自主，仍不宜逾越對人性的尊重與厚道的實踐，「我們完全無法認同張師對齊柏林導演的言辭;興大誠摯向齊柏林導演家人及社會民眾表達致歉與遺憾之意」。

台「行政院」政務委員張景森日前借齊柏林炮轟馬英九時期的執政，他稱，《看見台灣》讓他想起陳水扁執政時期的「國土復育方案」，馬英九上台後，該方案在「立法院」被停止實施。張景森感嘆：「老天真的有眼嗎？為什麼這種水平的無良政黨可以在台灣生存？」而對於國民黨政策會執行長蔡正元公佈齊柏林的國民黨黨籍號碼，親綠學者陳芳明則批評國民黨是「好可恥的政黨」。

「誰在消費齊柏林？」台前「法務部部長」羅瑩雪13日在《中國時報》撰文稱，「連不是國民黨員的我，也為有這麼一位了不起的同胞深深自豪，國民黨為什麼不能宣揚？」「綠營口水戰的功力一流，只要藍營，尤其是國民黨，有值得誇耀的事，一定先下口為強，立馬要你住嘴。」羅瑩雪稱，齊柏林以身示範，告訴我們這美好的土地需要的是無私的愛，不是政治計算和仇恨。希望大家感念齊柏林真誠無畏的犧牲，收住操弄對立情緒的無聊口水，給台灣社會一個喘氣歇息、恢復祥和的契機。

《聯合報》13日評論稱，網路上，有人利用齊柏林「外省第二代」的身份，撩撥族群問題。政務委員張景森借齊導之死攻擊政敵，這是在消費齊柏林之死，以偷渡自己的政治主張，進行人身攻擊。人性的醜陋，真是可以無下限。這些現象所反映的社會陰暗面，正是這些年來台灣在許多議題上紛擾不休、徒自內耗的根源。說得多、做得少;批評多、建議少;撕裂多、合作少;想像多，求證少;惡意飽滿，善意匱乏。也因此，台灣政治經濟只能原地踏步，甚至後退。