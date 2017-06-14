？？ 亞心網訊(記者鄧平)歷時半年多的籌備,新疆維吾爾自治區曲藝家協會、文藝評論家協會正式成立,並於6月13日在烏魯木齊召開第一次代表大會。新疆維吾爾自治區黨委常委、宣傳部部長田文出席大會並作重要講話,大會由新疆維吾爾自治區文聯黨組書記張新生主持,中國曲藝家協會副主席馬小平、中國文聯文藝評論中心研究處處長程陽陽分別緻賀詞。

田文表示,曲藝家協會和文藝評論家協會成立,是全區文藝界的一件大事,也是自治區文聯加強自身建設的一個重要舉措。開好這次大會,選好協會理事會和主席團,對於進一步團結廣大文藝工作者,積極投身社會主義先進文化建設,推進新疆社會穩定和長治久安、全面建成小康社會,具有重要意義。田文提出,廣大麴藝工作者和文藝評論工作者要肩負起歷史使命和光榮職責,紮根鮮活的新疆生活實踐,創造無愧於時代、無愧於人民的文化藝術產品。

大會分別選舉產生了新疆維吾爾自治區曲藝家協會、文藝評論家第一屆理事會及主席團成員。高建新當選新疆維吾爾自治區曲藝家協會主席,阿迪力·米吉提、張愛國當選協會副主席,劉新春任協會秘書長,阿扎提·蘇里坦當選新疆維吾爾自治區文藝評論家協會主席,何英、張春梅、阿迪力·賽買汗、艾尼瓦爾·吾守爾當選協會副主席,袁鳳梅任協會秘書長。

會上,各協會分別提出了今後五年工作的總體要求、主要目標和工作任務,分別審議通過了《新疆維吾爾自治區曲藝家協會章程》和《新疆維吾爾自治區文藝評論家協會章程》。

馬小平說,新中國成立以來,特別是改革開放之後,廣大致力於新疆曲藝事業發展的曲藝家和曲藝工作者,創作表演了一大批謳歌時代精神和民族精神、抒發百姓美好理想、宣傳黨的方針政策、人民群眾喜聞樂見的優秀曲藝作品,受到了新疆各族百姓的歡迎和喜愛,為新疆經濟社會文化科學發展作出了積極貢獻。新疆維吾爾自治區曲藝家協會的成立,實現了新疆曲藝家協會從無到有的重大飛越,實現了眾多關心關懷新疆曲藝事業發展的曲藝家和曲藝工作者多年的夙願。

程陽陽說,新疆歷史文化悠久,人文底蘊深厚,特別是近幾年來,文藝創作繁榮、佳作疊出,包括美術、音樂、舞蹈、詩歌、影視、文藝評論等引起廣泛關注,逐漸形成新疆文化的合力,塑造了新疆文藝的整體形象。這其中,新疆廣大文藝評論工作者默默耕耘、不懈努力,對新疆乃至全國的重要文藝家、文藝作品、文藝現象、文藝思潮等進行了理論研究和藝術分析,為推動優秀文藝作品、推動新疆文藝事業的繁榮發展做出了積極的貢獻。

據了解,新疆維吾爾自治區曲藝家協會吸納首批會員230名,文藝評論家協會首批加入會員125名。

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