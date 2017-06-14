蜿蜒在大漠深處的京新高速公路。 沈 蘇攝

目前，一條連接北京、內蒙古、甘肅和新疆最為便捷的公路通道——建設中的京新高速公路正在內蒙古阿拉善地區「穿行」。這條高速公路穿越中國四大沙漠之一的巴丹吉林沙漠，建成后將成為全世界穿越沙漠路段最長的高速公路。

京新高速公路項目於2015年4月開工建設，是「一帶一路」建設的標誌性工程，也是繼青藏鐵路之後又一具有典型地域特點的代表性工程。

京新高速公路全長2540公里，途經北京、河北、內蒙古、甘肅、新疆5個省區市，是國家高速公路網中以北京為中心的第七條放射線，其中新建930公里的臨白段穿越沙漠戈壁。和現有的公路相比，京新高速公路使北京到烏魯木齊的距離縮短了1300多公里，並將開闢一條新疆霍爾果斯口岸至天津港的快捷出海通道，將海上絲綢之路與陸上絲綢之路相連。

由中國中鐵施工總承包的京新高速臨白段2標段主線全長352公里，連接線62公里，線路多處穿越戈壁沙漠無人區。中國中鐵相關負責人介紹，項目建設需要克服施工資源匱乏、物資運輸困難、水電網路奇缺、環保要求高、有效工期短等難題。

「在施工過程中，建設者採用了多種新工藝新技術。」該負責人介紹，為解決氣候乾旱水分蒸發量大、施工用水困難和確保路基土質填料最佳含水率，建設者在全線全面推行『取土場提前悶料』施工工藝。

為解決路基過渡段自然沉降時間過短、容易造成台後涵背沉降的質量通病，相關項目部引進了THC系列高速液壓強夯機對台後涵背進行填築補強。（經濟日報記者 齊 慧）