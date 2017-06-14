6月5日，位於湖南長沙市天心區長株潭商圈的麥德龍商城人流攢動，採購者中除長沙市民外，還有來自湘潭、株洲的市民。「這是麥德龍在長沙開設的第3家店，從5月18日開業至今，不到一個月時間，業績喜人。」麥德龍負責人介紹。

與今天活躍的城市形態相反，幾年前，這塊地處長沙、株洲、湘潭三市的邊緣區域，還是一片無人問津的城市荒郊。

「這麼大的變化並非一蹴而就，而是近年來不斷釋放的改革紅利催生出了這片熱土。」天心區區長謝進說。攤開長沙、株洲、湘潭城市群版圖，三市之間相距不過30公里，隨著「資源節約型、環境友好型社會」建設綜合配套改革試驗區獲批，加速了「長株潭一體化」發展。

「以長株潭城鐵中心暮雲站為軸心，距長株潭三市中心均在20公里以內的天心區，在推進長株潭一體化建設中承擔著重大使命。」謝進告訴記者，天心區出台了一系列舉措，營造良好的創新創業生態環境，激發創新創業活力，打造經濟發展新引擎。自長株潭商圈建設以來，隨著創新創業要素的不斷發酵，實體經濟穩健壯大，一個業態豐富、特色鮮明的「城市邊緣」新商圈日漸形成，並釋放吸附功能，讓長沙、株洲、湘潭三市的人流、物流、財富流在這裏匯聚。

「雙創」促轉型

在長株潭商圈的暮雲經開區內，天心區副區長康鎮麟指著湖南頂立科技有限公司生產的熱技術石墨提純成套裝備說：「普通的石墨經過這套設備深加工后，產值由不到每噸10萬元增長至每噸50萬元。」頂立科技公司是國家重點高新技術企業，公司承建的「大尺寸、異型碳纖維復合材料構件熱近凈成形數字化車間」，獲2013年國家智能製造專項支持；開發的鈦基、鎳基等金屬基3D列印材料達到國際先進水平，填補了國內空白。

「天心區地處長株潭城市群的核心，『兩型社會』建設的前沿陣地，我們將目光瞄準了以智能製造為基礎的現代工業，頂立科技就是區里培育和扶持的智能製造典型。」康鎮麟說。頂立科技公司副總經理馬衛東告訴記者：「如果沒有天心區在政策、資金、土地、項目和人才等方面的大力支持，我們企業發展也不會這麼快。」隨著產品的智能升級，該公司熱工裝備技術獲得國際主流新材料製造商的廣泛認可和青睞，出口訂單紛至沓來。

長株潭商圈濃厚的創新創業氛圍是天心區實體經濟蓬勃發展的真實寫照。在發展實體經濟的過程中，天心區緊緊抓住「雙創促轉型」的發展思路，讓創業的熱情與創新的靈感迸發出火花。今年1月份至5月份，天心區新增企業2521家，新增個體戶3252個。

打造創業生態圈

「服務企業，多講怎麼辦、不講『不能辦』，以一流軟環境，為企業落戶提供最優質的服務。」天心區委書記朱東鐵介紹，區里先後出台了《天心區促進創業創新發展獎勵辦法》和《天心區支持發展創客空間實施辦法》，包括20萬元的入駐企業獎勵，30萬元的租金補貼，20萬元的「創客空間」場地補貼，300萬元的購房補貼，100萬元的創業補貼等。這一系列政策紅利，不僅為「創客」點燃了希望，還助「創客」收穫碩果。「天心區政府出台的創新創業扶持、科技扶持政策為企業保駕護航，讓企業抱團發展，打造出一個節約的、可持續發展的創業生態圈。」

湖南思洋信息技術有限公司的創始人宋沙告訴記者，2008年他從北京回到天心區創辦企業，初期公司只有8個人，經過不到9年的發展，已成為擁有300多人的專業電商團隊。

劉向陽是土生土長的長沙人，2007年，他來到天心區的太平老街賣香豆腐，創辦了湖南鬥腐倌品牌運營管理公司，成功將鬥腐倌七品香豆腐店開遍全國。2015年，他打造了餐飲創客空間——「創客城堡」，成功孵化出湖南味視、蒸鋪等餐飲創客品牌，如「源源烤雞」品牌估值千萬元以上。「無論是資金缺乏、只帶著創意而來的大學生，還是有一技之長、想大顯身手的人才，都能在創客城堡找到屬於自己的創業舞台。」劉向陽說。

提升「城市邊緣」吸附力

創新創業活力的激發，培育了一批創新創業主體，天心區成為創新創業的樂土。據不完全統計，2016年，該區城鎮新增就業近2萬人，小微企業新增就業26000多人，新增高新技術企業9家，小微企業技術合同成交額達4900多萬元。麥德龍、迪卡儂等零售商業巨頭紛紛在此布局；中海環宇城、中信新城等一批批高端商業地產拔地而起，成為屹立在南城的城市新地標；位於長株潭商圈腹地的國家級創谷廣告產業園，雲集眾多孵化平台、創業中心以及數百家創業企業，創業的熱情與靈感在此交融迸發。

業態豐富、特色鮮明的商業元素，加速人流湧向長沙南大門，平日往來絡繹不絕，節假日更是熱鬧非凡。據統計，早早落戶長株潭商圈核心區的友阿奧特萊斯，因為商圈帶動，零售額從幾年前的2億元升至14億元，其中50%的人流來自株洲、湘潭等地。

據統計，今年一季度，天心區實現GDP157.13億元，同比增長10.5%；實現固定投產投資91.46億元，同比增長15.6%；實現社會零售品消費總額116.74億元，同比增長9.3%。康鎮麟告訴記者，今年全區仍將依託園區平台，繼續加大培育各類創客空間、創業基地的力度，爭取引進200家以上創新型企業，打造雙創樓宇，重點引進廣告、文化創意、電子商務、軟體信息、工業設計、科技諮詢、商業貿易、金融服務等產業，積極引導中小微企業向雙創樓宇聚集。同時，完善鼓勵「創客空間」發展的政策措施，從資金、資源、人才、配套等方面對創客空間的發展給予大力扶持，把天心區打造成為面向「兩型社會」建設綜合配套改革試驗區的綜合服務融城核心區。