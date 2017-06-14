近年來，環境污染尤其是大氣污染已成為全社會關注的「切膚之痛」。在實踐中，科技設備監控、委託第三方監測、環保部門監管三類監控方式又存在「防不勝防」的問題。要想填補這些治理缺陷，在政府作為環境治理第一責任主體的基礎上，調動社會公眾參與提升環境質量的積極性，讓環境治理主體逐步多元化，是實現環境治理體系現代化的務實之舉

一方面，污染源點多面廣，隨機發生；另一方面，環境監控專職隊伍人員有限，力不從心。如何破解「防不勝防」這個長期制約我國環境治理效能的難題？對此，陝西省近日試點啟動 「全民盯防污染源環保志願者行動」，發揮全民在環境治理中的作用。未來兩年，當地將有萬名志願者以網格化為陣地參與到盯防污染源行動中來。

近年來，環境污染尤其是大氣污染已成為全社會關注的「切膚之痛」。上到中央力度空前的環境專項督查，下到地方各類「鐵腕」「問責」行動，無論從經費投入還是責任落實看，都比以前大大加強。然而，在經濟結構、能源結構、氣象條件、企業環境責任意識等多種因素疊加影響下，我國的環境質量形勢目前依然嚴峻。

目前，我國基層環境污染監控大致有三類：科技設備監控、委託第三方監測、環保部門監管。相對以往，成績明顯。不過，隨著各地環境保護目標責任考核日趨嚴厲，上述辦法一定程度上存在著兩個「防不勝防」。一是，面對經濟中高速增長過程中量大面廣、隱性隨機的污染源隱患，行政環境監督隊伍力量有限，往往陷於顧此失彼的窘境。二是，環境治理主體的監督與被監督的角色置換會導致「利益趨同效應」，如果一個地方發生環境污染災害，原本監督污染源的地方環保部門就會成為輿論監督的對象。現實中，個別地方環保部門基於規避考核、問責的訴求，自覺或被動地參與到環境質量數據造假中來。

那麼，誰來填補上述治理缺陷？在政府作為環境治理第一責任主體的基礎上，調動社會公眾參與提升環境質量的積極性，讓環境治理主體逐步多元化，成為實現環境治理體系現代化的務實之舉。公眾廣泛參與環境治理監控，具有機動性強、覆蓋面廣、積極性高、採樣均衡、不易發生尋租弊端等優勢，只要激勵、組織得當，必將成為政府環境治理的有效補充。陝西省試點啟動的 「全民盯防污染源環保志願者行動」，就是發揮公眾作用的有益嘗試。

筆者注意到，陝西省相關試點探索是有具體組織和推進計劃的。據報導，當地從今年6月份起至2018年3月份，首先將在關中城市群進行三級網格試點；來自高校、青年組織、婦聯組織、環保社會組織的萬名志願者按照每個試點網格配15名志願者組成網格志願者小組，對網格內重點污染源及其他污染現象不定時盯防並上傳信息。通過網格化志願者監督員，陝西加強監督試點城市重點大氣污染排放企業，同時對散煤、秸稈等生物質焚燒、「散亂污」企業等涉氣環境污染行為包區域監管，形成全民參與的公眾監督模式。與此同時，陝西還將組織群眾代表走進環保部門和企業，實地了解環境保護工作的流程和知識，提高大眾參與環保監控的水平。

習近平總書記多次強調，改革為了群眾、改革依靠群眾、改革讓群眾受益。筆者以為，陝西的「全民盯防污染源環保志願者行動」，體現了「為了、依靠、受益」的要求，是新時期黨的群眾路線在基層工作中的創新嘗試。