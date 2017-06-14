本報北京6月13日訊 記者李治國報導：6月13日，光大金融租賃股份有限公司與中國商用飛機有限責任公司在北京簽署30架C919大型客機購買框架協議。C919大型客機國內外用戶達到24家，訂單總數達到600架。

中國光大銀行行長張金良表示，發展大型客機既是中國夢的重要組成部分，也是滿足國內外快速增長的民航運輸需求的重要舉措。光大金融租賃一直對C919大型客機的研製和生產保持熱切關注。未來，還將繼續與中國商飛公司就飛機研製、海內外市場營銷等方面進行更為廣泛、深入的合作。

中國商飛公司總會計師田民表示，C919大型客機研製以來，得到光大金融租賃等國內外機構和用戶的信任和支持。中國商飛公司將堅持「安全至上、客戶為本」，全面按照國際適航標準開展飛機研製，努力為客戶和乘客提供安全可靠、可信賴的產品和服務。