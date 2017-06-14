6月5日，國網青海電力信息通信公司技術人員在果洛藏族自治州甘德縣江千鄉，將原有北鬥衛星電量採集終端的分鐘卡替換為最新的30秒卡，用戶電量數據傳輸速率提升了一倍。這是國網青海省電力公司持續優化第三代北鬥用電信息採集終端產品取得的一項新突破。

北鬥衛星系統是中國自主研發的全球衛星導航系統，能夠提供高精度、高可靠的短報文通信服務。青海藏區幅員遼闊、牧民居住分散，受地理環境影響，偏遠農牧區用電抄表一直依靠人工。2012年，國網青海信息通信公司自主研發基於北鬥衛星服務系統的電量數據傳輸終端產品，開創了北鬥民用的新領域，率先解決了果洛、玉樹等偏遠農牧區3萬多戶農牧民抄表難題，實現了廣大藏區用戶電量數據的精準核算。

「以前，抄表是件很頭疼的事兒。特別是偏遠農牧區，員工抄表要騎馬進山，不安全也費時費力。應用北鬥技術抄表以來，8個人1個月的工作量，現在1個人幾十分鐘就能全部完成。」國網青海信息通信公司總工程師王蔚青介紹，自北鬥衛星電量採集終端正式上線運營以來，青海已累計安裝北鬥通信設備1000餘台用於電量採集，每年可為企業節約管理、維護、交通等各項費用近700萬元。

5年時間，國網青海電力公司優化升級電量數據傳輸終端產品，第三代產品已經能夠實現遠程停複電功能，而且採集速率更快，信息更準確，節約了人力成本，還為藏區用戶提供了便利的用電體驗。「以前家裡停電，必須要等抄表員上門查電后才能恢復，現在通過手機就能繳費，人還沒到家，電就供上了。」瑪沁縣雪山鄉牧民索南吉切身享受到北鬥衛星遠程複電帶來的生活便利。

在充分借鑒這項研究成果的基礎上，國網青海電力圍繞離網光伏、輸電線路巡視、應急車載導航、小水電通信等，不斷開展基於「北鬥+」技術拓展研究。2017年，針對離網光伏遠程控制和故障診斷的實現方式，研製出專用於偏遠無信號地區離網光伏電站設備運行監控的終端模塊，並在海西、果洛、玉樹安裝試點應用10台。

「光伏側北鬥終端會自動實時採集運行信息，哪組蓄電池出問題了，或者哪個配電櫃有故障了，前端監控系統就能一目了然反映出來，我們就可以遠程實現對光伏電站的自動化控制。」玉樹上拉秀鄉技術人員趙生介紹說。北鬥技術的應用實現了對離網光伏電站的遠程監控、診斷和運維，讓偏遠牧區群眾用電得到了更好的保障。

目前，經過不斷創新，北鬥技術在電力服務領域的研究和應用，已形成基礎產品、系統應用及運行服務為一體的「北鬥+」用電服務模式，不僅方便了青海藏區群眾用電，同時也在「一帶一路」建設及周邊省份得到了推廣應用。