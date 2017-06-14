近年來，我國建築裝飾行業獲得了巨大的發展。然而，在規模迅速擴張之後，細分市場的發展還比較滯后，企業的經營也遇到了困難。業內專家認為，只有聚焦細分市場發展，勇於創新，行業才能有持續前行的動力

日前，2017中國建築裝飾產業發展論壇在廣東深圳市舉行。中國建築裝飾協會秘書長劉曉一表示，建築裝飾產業經過30多年快速發展，整個行業年產值已達3.66萬億元，從業人員超過1500萬人，但目前整個產業面臨瓶頸，亟需突破。

去年發佈的《建築裝飾藍皮書：中國建築裝飾行業發展報告（2016）》顯示，從1984年到2015年，中國建築裝飾行業從默默無聞的小行業，發展成為以萬億元為計量單位的龐大產業。如果從裝飾行業擴大到與之相關的近千種裝飾材料領域，裝飾行業更是成為帶動近百個材料行業、幾百萬家材料企業發展的火車頭。

中國建築裝飾協會總經濟師朱時均在分析當下整個建築裝飾行業的產業環境和發展態勢時表示，整個行業普遍存在著困擾和焦慮。「這些困擾包括營收增長率放緩、規模擴張乏力；利潤率下滑、經營效率不佳；應收款大幅增加，資金鏈緊張，轉型嘗試，收效不如預期等。」特別是隨著人力成本、原材料成本、銷售成本的增加，裝飾企業凈利潤普遍減少，大型裝飾企業的利潤出現明顯下滑，甚至部分企業出現虧損。

行業發展面臨的諸多問題應該怎麼解決？朱時均表示要「堅定信心，砥礪奮進，創新發展」。他表示，雖然我國經濟發展減速，但同時也存在巨大的成長空間。

從建築裝飾產業本身來說，這是個具有長期市場需求、基業長青的行業，還有一個最大的特徵是「大行業、小企業」。「行業很大，2016年產業規模超過3.6萬億元，但龍頭企業是196億元，龍頭企業占行業的總產值不到千分之六，整個行業成長空間巨大。」

多位業內專家在接受《經濟日報》記者採訪時表示，除了要堅定行業發展信心以外，還得想辦法，勇於創新，開拓進取。企業增長的源泉一個是規模擴大，另一個是效率提升。在規模擴大遇到阻力時，效率提升就顯得更為重要。效率的提升要靠創新。企業家需要不斷關注科技發展成果，適時將新技術、新工藝、新材料、新設備應用於生產和經營。

同時，建築行業要善於拓展新業務，比如特色小鎮和美麗鄉村、建築適老化改造等國家戰略，要更加關注專業化分工的經濟驅動效應，並將專業化戰略置於企業發展的重要位置。

哪些細分專業市場值得關注？劉曉一認為，首先是醫院建築裝飾市場。數據顯示，2014年的醫院裝飾工程規模，新建增量超過700億元，存量醫院的改造大約有300億元。加起來達到千億元規模。

其次是養老裝飾市場。統計數據顯示，到2020年中國60歲以上的老人約有2.42億。哪怕是3%的人口居住在養老機構里，也會有726萬。現有養老機構床位只有560萬張。按每個床位每一平方米的裝飾費用2000元計算，年需求量也是220億元。此外，現有的560萬張床位標準較低，隨時需要改造，如果有10%需要改造，造價也有252億元。此外，還有97%的老人要在家裡養老，這裏面也有著巨大的市場空間。