棉花價格改革大事記北京新浪網 (2017-06-14 06:04)
2010年
我國棉花市場出現大幅波動，為保護棉農利益，國家連續3年實施棉花臨時收儲政策，對棉花實行托市收購。國內外棉花價差拉大，棉紡織企業因為成本高企而生存艱難，企業開工率下滑，庫存不斷攀升。
2014年
我國取消棉花臨時收儲政策，在新疆啟動為期3年的棉花目標價格改革試點。在市場形成農產品價格的基礎上，通過差價補貼保護生產者利益。
2017年
國家發改委和財政部提出深化棉花目標價格改革的意見，進一步完善目標價格政策。改革的主要內容有3個方面：一是完善目標價格形成機制。棉花目標價格水平按照近3年生產成本加合理收益確定。二是合理確定定價周期。棉花目標價格改為三年一定。三是調整優化補貼方法。對新疆享受目標價格補貼的棉花數量實行上限管理，超出上限的不予補貼。
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