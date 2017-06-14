本報美國得梅因6月12日電 記者朱旌報導：中美高端智庫研討會首場活動當地時間6月12日在美國艾奧瓦州首府得梅因市舉行。來自中美兩國的20多位智庫專家學者圍繞中美兩國元首海湖莊園會晤后的中美關係、經貿合作、省州合作與交流等話題展開深入討論。

中國駐芝加哥總領事洪磊在研討會上指出，中美兩國建交38年來，經貿合作發揮了雙邊關係的「壓艙石」「推進器」作用，成為中美關係的紐帶。可以說，在中美這組當今世界最重要的雙邊關係中，經貿合作是最積極、最持久的推動力量。

洪磊表示，中美經貿關係在新時期呈現出一些新的特點：一是高層對話對中美經貿關係的引領作用不斷加強，今年4月份舉行的中美元首海湖莊園會晤為中美經貿關係下階段發展注入了強勁動力。二是中美經貿合作的領域和方式不斷拓展。三是中美省州和城市間經貿合作更加活躍。近年來，中方25個省市與美國多個州市分別建立了中美省州貿易投資合作工作組，項目合作範圍遍及各個領域，增進了兩國人民的友誼，擴大了雙邊互利合作。

洪磊最後強調指出，在人工智慧、數字經濟等新技術新業態不斷湧現的大背景下，中美兩國完全可以把握機遇、深化合作，進一步拓展雙方在「一帶一路」領域的交流合作，增進經貿領域的戰略互信，加速雙邊投資協定談判，通過對話妥善解決雙邊經貿關係中存在的分歧，繼續成為互利共贏的經濟夥伴。

艾奧瓦州議員扎克·納恩、美國前駐華大使芮效儉、世界糧食獎基金會主席奎因分別在致辭中對中美互利共贏合作持續順利發展表達了祝福和希望。得梅因市市長弗蘭克·考尼出席了開幕式。

中美高端智庫研討會由中國社會科學院、中國現代國際關係研究院和世界糧食獎基金會共同主辦。中國智庫代表團6月10日抵達得梅因市，並於11日走訪了得梅因郊外的金伯利農場。代表團還將於14日在紐約出席中國國際經濟交流中心與美國亞洲協會共同舉辦的另一場研討會。