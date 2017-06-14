本報訊 記者祝君壁從國家安全生產監督管理總局獲悉：6月上旬，國務院安委會啟動第四批安全生產巡查，8個巡查組陸續進駐內蒙古、上海、湖北、海南、西藏、甘肅、青海等7個省級人民政府和新疆生產建設兵團。

安監總局相關負責人表示，本次巡查結束后，將首次完成全國省級政府安全生產巡查「全覆蓋」。巡查工作以查問題、促整改為主要任務，將加大企業現場檢查和媒體曝光力度。

據了解，對現場抽查企業發現的問題和隱患，巡查組將直接提出處理意見，並督促地方認真查處落實。對企業存在重大隱患但地方多次檢查未發現或發現不處罰的，倒查地方政府和部門責任。對典型違法違規行為和重大隱患，同時在媒體進行曝光。

記者從國家安全監管總局、國家煤礦安監局了解到，截至5月底，佔全國煤礦總數47.9%的3745處煤礦接受了安全「體檢」。共發現一般隱患68739條，重大隱患390條，153處煤礦被責令停產停工整改、1031處煤礦局部停止作業、2318台（套）設備停止使用，92處煤礦安全生產許可證被暫扣、吊銷，9處煤礦被提請關閉，行政罰款共計9072.7萬元。去年四季度以來的煤礦重特大事故多發勢頭得到初步遏制，煤礦全面安全「體檢」專項工作成效逐步顯現。

據安監總局相關負責人表示，雖然取得一定成效，但當前的煤礦全面安全「體檢」仍存在突出問題。對此，安監總局通報要求，各級煤礦安全監管部門要充分認識「體檢」專項工作的重要意義，確保「體檢」專項工作質量。要紮實深入開展「體檢」執法工作，使全國煤礦在安全保障能力上再提高一批，不符合安全條件的再停工停產一批，資源枯竭、長期停工停產、經整改仍達不到安全生產條件的再淘汰退出一批，通過安全「體檢」倒逼落後產能淘汰退出。