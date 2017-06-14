湖北省鄖西縣觀音鎮劉家灣村62歲的貧困戶彭友軍第一次有了正式的職業——在湖北祥軍林業有限公司做鍋爐工，每月工資2800元，「以前總在外面漂，如今上下班就在家門口，多虧了蘭總對我們的照顧」。

彭友軍口中的蘭總名叫蘭祥軍，是湖北祥軍林業有限公司的董事長，他還有另外一個身份：觀音鎮劉家灣村鄉親扶貧協會會長。年少時父親早逝，蘭祥軍輟學外出打拚，30多年裡，他去過深圳、廣東、河北，輾轉於工地、礦地，最終做木材生意發了家。2016年，蘭祥軍回鄉創辦木材公司，安置80戶貧困戶就業，吸納100戶貧苦戶入股，每戶每年保底收益4000元。

像蘭祥軍這樣早年走出大山闖蕩，有所成就后，歸來帶動鄉親致富的能人，已經成為鄖西縣扶貧的一大主力軍。縣扶貧辦主任王直茂說，目前全縣已有100餘名能人「回歸」創業，帶動5000餘名貧困群眾脫貧奔富。全縣成立183個鄉親扶貧協會，會員達3000餘人，引進資金5億元，6000餘貧困戶實現就近就業。

在湖北口回族鄉虎坪村便民牛羊養殖專業合作社，每天都有村民拉著山羊過來售賣、屠宰。合作社理事長王賢明是一名退役軍人，退役時拿著10多萬元工資回家辦起養殖場。4年下來，當初只有200隻羊的養殖場，已變成十堰市唯一一家集養殖加工銷售一條龍的專業合作社，吸納社員170餘戶，帶領百余貧困戶年均增收近萬元。坎子山村67歲的貧困戶郭邦堂跟著王賢明養了近20隻羊，去年掙了8000元，他說：「銷路不愁，用不了幾年就能脫貧嘍。」

鄖西縣地處秦巴山區，是國家級貧困縣，全縣有建檔立卡貧困戶49313戶144599人，貧困發生率達33%。由於基礎差、發展能力弱，多年來，從這裏走出去的鄖西人，遠赴廣東、西藏、河北等地，謀求生路。

「我們是勞務輸出大縣，去年輸出勞動力12萬人，全年勞務總收入41億元。」王直茂介紹，精準的勞務輸出能幫助山裡的鄖西人求得就業機會，而更多留在家鄉的老百姓則需要有技術、有資金的能人帶動。「引進一個能人，培育一個產業，帶動一方百姓。必須動員社會力量參與進來，共同發力。」王直茂說，鄖西以鄉情為紐帶，組建鄉親扶貧協會，把全縣200多個社會組織、500多家民營企業、1000多位外出創業成功人士團結起來，走出一條全社會合力攻堅扶貧的新路。