6月11日至17日為全國節能宣傳周，這是我國第27年舉辦「節能周」，顯示了中國推動形成節能降耗、綠色發展良好氛圍而作出的不懈努力。近10年來，我國節約能源對全球節能的貢獻率在50%以上，中國已成為全球同時期二氧化碳減排最多的國家。

今年節能宣傳周的主題是「節能有我 綠色共享」。推動形成綠色發展方式和生活方式，是貫徹創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念的必然要求。當下，生態文明建設擺在了全局工作的突出地位。生態環境問題歸根到底是資源過度開發、粗放利用、奢侈消費造成的。資源開發利用既要支撐當代人過上幸福生活，也要為子孫後代留下生存根基，要用最少的資源環境代價取得最大的經濟社會效益。實現這樣的目標，離不開全社會樹立節約集約循環利用的資源觀，離不開全社會一點一滴身體力行的節能行動。

節能是綠色發展方式的基礎。能源消耗水平是一個國家經濟結構、增長方式、科技水平、管理能力、消費模式以及國民素質的綜合反映，推動能源消費革命，抑制不合理能源消費，才能實現發展方式的綠色化。要堅決控制能源消費總量，有效落實節能優先方針，把節能貫穿於經濟社會發展全過程和各領域。

節能是綠色生活方式的前提。生態文明建設同每個人息息相關，每個人都應該做踐行者、推動者。要加強生態文明宣傳教育，強化公民環境意識，推動形成節約適度、綠色低碳、文明健康的生活方式和消費模式，形成全社會共同參與的良好風尚。

深入推進節能，要加快構建政府企業公眾共治的綠色行動體系。我國目前有公共機構約175萬家，數量多，節能潛力大、示範性強，在節約資源能源上，具有義不容辭的責任。近年，公共機構以示範單位帶動節能減排，加強用能管理，取得良好效果。總結經驗，大致有二：一是完善節能管理體制，建立有效的能耗統計、能源報告制度和節能考核制度；二是在節能管理、節能改造、節能應用等方面健全節能激勵和約束機制。這些寶貴經驗，很有借鑒意義，能夠將政府推進節能工作的政策措施傳導至基層，幫助企業降低用能成本、樹立勤儉節約的消費觀，引領全民參與節能。

當前，我國經濟發展進入新常態，經濟結構調整任重道遠，需要打一場節能降耗、綠色發展的攻堅戰。讓我們以建設生態文明為主線，凝聚社會各界力量，普及生態文明、綠色低碳發展理念和知識，推動形成綠色生產生活方式，讓「節能有我 綠色共享」，成為人們廣為推崇的生活觀、消費觀。