新華社北京6月13日電 中央軍委主席習近平日前簽署命令，授予駐香港部隊某旅特種作戰一連「香港駐軍模範特戰連」榮譽稱號。

命令指出，該連聚焦實現黨在新形勢下的強軍目標，按照「三個絕對」鑄軍魂，圍繞「四有」要求育新人，瞄準「世界一流」練精兵，恪守「軍紀如鐵」樹形象，全面建設不斷取得新成績、邁上新台階，出色完成一系列重大任務，在特殊環境下有效履行了駐軍職能使命。先後3次被原廣州軍區、駐香港部隊表彰為「基層建設標兵單位」，榮立二等功、三等功各1次，連隊黨支部被表彰為「全國先進基層黨組織」。

命令要求，全軍和武警部隊要努力向該連學習，像他們那樣，堅持不懈地用黨的創新理論武裝頭腦，不斷強化官兵政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定維護權威、維護核心、維護和貫徹軍委主席負責制，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠，堅決聽從黨中央和中央軍委指揮；像他們那樣，牢固確立戰鬥力這個唯一的根本的標準，緊貼使命任務練兵備戰，緊貼實戰要求精武強能，努力鍛造召之即來、來之能戰、戰之必勝的精兵勁旅；像他們那樣，認真貫徹依法治軍、從嚴治軍方針，傳承弘揚我軍光榮傳統和優良作風，嚴格落實條令條例和規章制度，始終保持我軍威武之師文明之師的良好形象；像他們那樣，按照「四個堅持扭住」要求紮實抓建基層，建強一線戰鬥堡壘，培育有靈魂、有本事、有血性、有品德的新一代革命軍人，鍛造具有鐵一般信仰、鐵一般信念、鐵一般紀律、鐵一般擔當的過硬部隊。全軍部隊和廣大官兵要以該連為榜樣，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，以鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀為指導，深入學習黨的創新理論，全面貫徹落實黨中央和中央軍委決策部署，堅持政治建軍、改革強軍、依法治軍，深入推進練兵備戰，求真務實，開拓創新，真抓實幹，以優異成績迎接黨的十九大勝利召開，為實現中國夢強軍夢作出新的更大的貢獻。