菲林格爾、吉華集團15日在上交所上市北京新浪網 (2017-06-13 19:32)
中證網訊（記者 周松林）上海菲林格爾木業股份有限公司、浙江吉華集團股份有限公司A股股票將於2017年6月15日在上交所上市交易。
上海菲林格爾木業股份有限公司A股股本為8,667萬股，本次上市數量為2,167萬股，證券簡稱為"菲林格爾"，證券代碼為"603226"。浙江吉華集團股份有限公司A股股本為50,000萬股，本次上市數量為10,000萬股，證券簡稱為"吉華集團"，證券代碼為"603980"。
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