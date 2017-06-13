中新網重慶6月13日電 (記者 劉賢)商品車長江水運集裝箱化運輸新模式13日在重慶首次正式公開發佈，引世界知名車商、物流企業、港口碼頭矚目。

2016年中國汽車產銷均超2800萬輛，連續八年蟬聯全球第一。長江沿線分佈著重要的汽車產業集群，包括年產超過300萬輛的中國最大汽車生產基地重慶。

13日發佈的新運輸模式是將商品車裝入集裝箱運輸，每箱可裝1至4輛車，無須等候批量的第四種運輸模式，由重慶港務物流集團與上海泛亞航運公司聯合推廣。

新模式將為外貿進出口相關企業提供更優化的物流解決方案。

重慶港務物流集團是重慶打造長江上游航運中心、構建長江上游地區綜合交通樞紐的重要載體，所屬的果園港是長江上游最大內河港。

商品車長江水運集裝箱化運輸新模式13日在重慶首次正式公開發佈。圖為在重慶果園港碼頭進行的新運輸模式演示。 劉賢 攝

商品車長江水運集裝箱化運輸新模式13日在重慶首次正式公開發佈。圖為在重慶果園港碼頭進行的新運輸模式演示。 劉賢 攝

據集團旗下的重慶港九港承物流有限公司總經理王甸介紹，從外貿進出口通道看，重慶果園港通過鐵路專用線可與渝新歐國際鐵路聯運大通道對接，從歐洲進口的平行車裝進鐵路集裝箱，通過中歐(重慶)班列可直接運抵果園港，換裝后通過長江集裝箱班輪運往長江沿線港口，最後經短駁配送至華中、華東地區。同樣，長江沿線主機廠出口商品車，可從廠里運至碼頭裝箱，水運到達果園港，再通過中歐(重慶)班列運到中亞和歐洲各國。在重慶地區的汽車廠家還可選擇在果園港裝箱，經長江黃金水道船運到上海港后，換裝海滾船運往世界各地。

上海泛亞航運公司是中遠海運集裝箱運輸有限公司的全資子公司，經營包括中日航線、內貿航線及國內支線等在內的中國近洋集裝箱運輸業務。據該公司支線營運中心經理邵永明介紹，集裝箱運輸相對轎運車，成本低、運力有保障、不存在超載違規；相對滾裝船，覆蓋面廣、小批量、定製化；相對鐵路，可提供個性化服務、節假日運力影響小。在運輸距離超過1000公里后，集裝箱運輸的單車運輸成本相對公路、鐵路優勢明顯。寶馬、別克等品牌已成為該公司合作方。

重慶地處「一帶一路」和長江經濟帶的聯接點，同時有長安、福特、鈴木等眾多汽車品牌商、零部件配套商駐紮。王甸說，因此新運輸模式在長江沿線的首次正式推廣選在重慶進行。根據會上籤署的協議，預計2017年商品車長江水運集裝箱化運輸的運量可達10萬台。