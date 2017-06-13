江西革命老區贛州新定位：打造「一帶一路」重要節點城市北京新浪網 (2017-06-13 19:35)
中新社南昌6月13日電 (記者 蘇路程)中新社記者13日從江西省發展和改革委員會了解到，將支持革命老區贛州打造「一帶一路」倡議重要節點城市，構建連接「一帶一路」大通道，打造「一帶一路」國際貨物集散地。
贛州是江西的「南大門」，歷史上是閩粵桂湘等省通達運河的要道和物資運輸重要集散地，也是古代陸上絲綢之路和海上絲綢之路陸海互聯的主要通道。
「一帶一路」倡議后，江西贛州搶抓機遇，建設了中國首個進境木材內陸直通口岸——贛州港。
如今，贛州港陸續開通了經滿洲里的「俄滿贛」中歐進口班列、經阿拉山口到吉爾吉斯斯坦的中歐出口班列、俄羅斯-贛州港-吉爾吉斯斯坦的中歐雙向班列等。
憑藉這一優勢，贛州積極實施「引進來」和「走出去」戰略，加強與「一帶一路」沿線國家和地區的經貿交流。
贛州官方此前披露的統計數據顯示，截至今年4月，該市對外投資企業有38家，累計對外投資金額1億美元左右，其中在「一帶一路」」沿線國家投資的有8家企業。
江西省官方13日發佈相關規劃，提出支持贛州鞏固與粵港澳大灣區、廈漳泉、長三角等地區的合作，建設成為中部地區重要綜合交通樞紐、「一帶一路」國際貨物集散地、產業雙向合作示範區、全省對外開放重要窗口。
根據規劃，江西省還將推動贛州申報跨境電商全國綜合試驗區試點，對接國家「信息絲路」計劃，打造國際網路通道和區域信息彙集中心。(完)
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