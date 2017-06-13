6月13日，第十五屆ChinaJoy新聞發佈會在滬舉辦。馬化宇攝

中新網上海6月13日電(馬化宇)第十五屆中國國際數碼互動娛樂展覽會(ChinaJoy)13日在滬舉辦新聞發佈會，主辦方介紹展會的籌備情況和亮點，並透露今年的ChinaJoy將於7月27日至7月30日在上海新國際博覽中心舉辦。

本屆ChinaJoy恰逢舉辦十五周年盛典，以「同行十五載，共享泛娛樂」為主題，展會將打造全球規模最大的以遊戲為主導，覆蓋泛娛樂熱點領域(包括動漫、二次元、電競、直播、互聯網影視與音樂、網路文學、VR/AR等)的泛娛樂交流平台。

據了解，本屆ChinaJoy的展會規模升級，BTOC+BTOB展區共計15個展館，展位面積達到17萬平方米。其中BTOC展區涵蓋11個展館，展出面積增至13萬平方米，彙集千餘款全球頂級遊戲大作，預計近30多個國家和地區的近300家泛娛樂企業企業參展，5000餘台遊戲體驗機將發動今年新的遊戲體驗；BTOB展區涵蓋4個展館，展出面積將達到4萬平方米，匯聚中外展商600餘家，目標成交額將突破4億美元。

作為全球泛娛樂領域最具影響力的年度盛會，ChinaJoy主辦方在展會期間還將打造包括中國國際數字娛樂產業大會(CDEC)(中國娛樂直播峰會、世界移動遊戲峰會(WMGC)、全球電子競技產業峰會、中國遊戲雲與大數據發展峰會)、未來智能+大會(國際智能娛樂硬體大會)、中國遊戲開發者大會(CGDC)等「3個大會+系列峰會」的泛娛樂系列會議結構，展現泛娛樂產業趨勢及年度熱點領域發展的全生態。其中新增了中國娛樂直播峰會、中國遊戲雲與大數據發展峰會等內容，展現泛娛樂內容與時俱進、多元健康發展的主流新聲。

據介紹，作為ChinaJoy十五周年的官方慶典活動之一，ChinaJoy音樂嘉年華(ChinaJoyLive)，將成為ChinaJoy有史以來首次在晚間舉辦的大型主題音樂活動，將為粉絲帶來二次元的視聽體驗。值得一提的是，本次ChinaJoyLive首次引入「中外合璧，分組對唱」模式，將兩天的演出內容分成「國風紀」與「歌謠祭」兩個板塊，以遊戲與動漫題材為主題，分別由來自中國與日本的藝人團隊擔綱表演。

此外，本屆展會新增ChinaJoy電子競技大賽，意在促進我國電子競技全民賽事的規範發展，進一步支持、鼓勵正規公開公平的全民性賽事。本次賽事於5、6月份，在我國多個城市，陸續開展賽區分站賽。7月9-10日，在紹興上虞，開展半決賽。7月27-30日，在ChinaJoy展會現場，舉辦本次大賽的總決賽。(完)