資料圖 中新社記者 駱雲飛 攝

中新經緯客戶端6月13日電 證監會網站13日消息，安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司、基蛋生物科技股份有限公司、南京健友生化製藥股份有限公司、上海雅仕投資發展股份有限公司、索通發展股份有限公司首發過會，浙江績豐岩土技術股份有限公司首發未通過。

證監會分別在2017年第89次和第90次主板發審委會議上審核了上述企業，並在13日晚公告了結果。

針對浙江績豐岩土技術股份有限公司首發未通過，發審委會議提出了5個問題。發審委詢問，是否存在放鬆信用政策增加收入的情形、發行人員工平均薪酬呈現下降趨勢的原因、關聯方資金往來的具體流向及用途、發行人同主要客戶的交易是否有長期的協議約定及業績是否存在下滑趨勢或風險，並對報告期內工程和租賃兩大業務的毛利及佔比變動趨勢進一步說明。

發審委對通過首發的4家企業也有相關問題詢問。(中新經緯APP)

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