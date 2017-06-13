▲新加坡航空宣布新加坡－巴黎航線增加為每周10班，並以波音777-300ER執飛。（圖／新加坡航空）

新加坡航空今（13）日宣布，將於今年 10 月 30 日至 2018 年 3 月 24 日的冬季班表期間，增加新加坡往返法國首都巴黎的航班，從現行的每周七班增加至每周十班。



新增的班次將從 10 月 30 日起，於每周一、周四與周六營運，並且更改執飛機型，新增的航班與既有的七個航班，都將由波音 777-300ER ，取代目前的空中巴士 A380-800 。

新航表示，該航線將會以設備以及機齡較新的波音 777-300ER 執飛，共可搭載 264 位乘客，其中包括 4 個頭等艙、 48 個商務艙、 28 個優選經濟艙與 184 個經濟艙座位。

▲新加坡航空新加坡－巴黎冬季班表。（圖／新加坡航空）