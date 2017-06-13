中國56家央企集中籤約投資西藏北京新浪網 (2017-06-13 19:15)
中新社拉薩6月13日電 (記者 陳韜彬)13日，包括國家電網、中國石油天然氣集團、中遠海運、華能集團在內的56家中央企業集中籤約投資西藏。其中籤約項目共347個，投資總額為歷年來最高。
當日，「央企助力富民興藏」會議暨戰略合作簽約儀式在西藏自治區首府拉薩舉行，中國國務院國有資產監督管理委員會主任肖亞慶率100餘家中央企業出席。
肖亞慶表示，長期以來，國資委積極推動中央企業深度參與西藏經濟建設，中央企業已經成為西藏經濟發展不可或缺的重要力量。目前西藏電力、油氣、通訊、航空等基礎公共服務產品基本上由中央企業提供，建成川藏青藏電力聯網、拉日鐵路、藏木水電站等一大批重大基礎設施工程，極大地改善了當地生產生活條件。
數據顯示，「十二五」以來，中央企業累計在西藏完成各類投資821億元人民幣，實施了一大批產業項目。此外，15家中央企業還對口支援西藏21個縣。
西藏自治區黨委書記吳英傑表示，隨著「一帶一路」建設的深入實施，孟中印緬經濟走廊建設的不斷推進，面向南亞開放重要通道的加快建設，西藏發展正面臨著前所未有的歷史機遇，也為中央企業在西藏搶佔開放前沿、拓展市場、調整布局提供了難得機遇。
他表示，希望中央企業與西藏在發展特色優勢產業、推動科技創新、推進國有企業改革、參與孟中印緬經濟走廊建設等方面深化合作，希望中央企業繼續承擔社會責任，在精準扶貧精準脫貧中進一步發揮作用。(完)
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