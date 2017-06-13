雙「台」爭頭條：皇台摘帽迎來重組生機；茅台9月投放量增2倍，價格調整口徑鬆動？

來源：微酒

在A股備受關注的酒類上市公司皇台，有一句廣告語，叫「南有茅台，北有皇台」，當然，這指的是上個世紀某個曾經輝煌的時刻。時至今日，兩家公司的命運截然不同，茅台叱吒風雲，是整個A股的明星公司，皇台則幾次頻臨退市。

今天，茅台傳出了重磅消息，9月投放量將翻倍，更重要的是，在媒體報導中，官方首次對旺季價格是否調整的口徑似乎有所鬆動，值得關注。

皇台終於也沒有讓人失望，傳出好消息，公司摘除ST，解除退市風險，回歸「正身」。這個摘帽其實最大的看點不是皇台的市場業績是否真的恢復，未來業績是否會好，相信，不會有太多的人期望皇台會在市場打起翻身仗。更大的意義是，皇台再次成為一個有價值的酒類殼公司，迎來再次重組的機會！

皇台摘帽ST，重新迎來重組的曙光

6月12日，甘肅皇台酒業股份有限公司發佈《關於撤銷公司股票交易退市風險警示的公告》。公告自6月15日開市起撤銷退市風險警示，證券簡稱由 「*ST 皇台」變更為「皇台酒業」。

根據官方公告的原因，主要是經過審計，公司不再符合證監會規定的退市風險提示標準，比如連續兩年虧損之類，但是也可以看出，皇台的基本面並沒有太大的改善，基本上屬於接近踩著紅線的底部，市場層面不會有太大的改觀，但是此舉標誌這皇台迎來的重組的曙光。

這幾年，皇台的發展之路一直備受業內關注，在其發展過程中，伴隨著一系列的資本痕迹。

2010年4月，上海厚豐投資有限公司出資2.21億元重組皇台酒業。

2011年8月，ST皇台公告稱，公司擬向其控股股東上海厚豐投資在內的幾家投資者非公開發行股票募集資金約8.13億—9.61億元，用於收購山莊集團51%—100%的股權。其與山莊集團股東簽訂的意向協議約定，山莊集團總作價預估約為7.8億元。但後來交易並未談妥，重組戛然而止。

之後皇台又傳出與瀏陽河的傳聞，當時並不是被行業看好，結果兩方都出現了問題。

而最近這一年多以來，皇台一直深陷各種風險事件，德隆系介入到各種官司纏繞，證監會、交易所頻發問詢函。

還好，今天終於迎來了新生的機會。作為白酒釀造企業，皇台酒業本身對行業競爭的參考價值不大，但是作為白酒上市公司，在一個殼資源極度缺乏，上市不被政策鼓勵的行業，皇台卻又能夠用重組帶給行業無限的想像空間，未來值得關注。

6月12日，茅台方面傳來2個重磅信息。

茅台集團黨委書記、總經理李保芳召集了全國各地四十多名的「茅二代」在百年老店傳承人座談會上，探討茅台酒市場現狀，討論開展茅台百年老店文化傳承人的重要性與必要性。

同時，會上發佈一個重磅消息：茅台酒9月向市場的投放量將會是普通月投放量的兩倍！同時，九月初茅台還會召開專題會，就兩節期間茅台酒價格問題做研討。

同一天，茅台集團公司召開2018年度新車間投產籌備情況專題彙報會，研討關於2018年度新增制酒車間設備設施、機構設置及人員配備等有關事宜，茅台集團董事長袁仁國、黨委書記、總經理李保芳等參加了會議。

會上指出，2018年度制酒方面將新增投產15棟生產房共60個制酒班組，制曲方面將新增投產10棟生產房，目前共有7棟制酒生產房主體工程已完成，正在陸續安裝工藝設備，有7棟制麴生產房基礎已施工完成，正在進行預製構件和窖底梁施工，69棟酒庫已全部完成，預計在今年10月中旬完成配套綠化工程、安防設施建設安裝、文化展示、辦公傢具、電子設備、網路建設等項目。

袁仁國、李保芳在會上分別作重要講話和工作部署。

會議指出，2018年是公司實施「十三五規劃」建設的攻堅之年，十三五規劃中明確提出：到2020年要實現產融結合、全面發展的國際化酒業投資控股集團，打造受人尊敬的世界型企業，享譽全球的國酒茅台，引領貴州酒業發展，推動貴州經濟社會全面進步。

茅台酒基酒在十三五規劃中到2020年要實現5萬噸，就必須逐年投產。2018年度新車間的籌備工作要保進度、保質量、保安全地向前推進，還要倒排工期，守住「發展、生態、安全」三條底線，堅決貫徹十企戰略。

茅台的投放和產能現狀

茅台的投放及產能狀況一直備受關注。

今年投放方面，上半年的日投放量為50噸左右。股東大會上透露，7月份將達到100噸，而此次李保芳更是透露了9月份為普通月2倍的信息。無疑這些信息都是為了給茅台價格降溫，在旺季時節，滿足消費者所需，搶佔應有的市場份額。

而產能方面，在2016年茅台年報中顯示，茅台現有產能情況為，茅台酒制酒車間，設計產能32592噸，實際產能39312.53噸，系列酒制酒車間為設計產能17665噸，實際產能20575.44噸。茅台方面在說明中註明32592噸茅台基酒設計產能中，由於茅台的生產工藝特點，1232噸茅台基酒投放設計產能在2016年10月投產，實際將在2017年也就是今年釋放。

此外，年報中顯示，茅台計劃投資29.15億元進行茅台酒「十二五」擴建技改項目中華片區第二期茅台酒制酒工程技改項目為在建產能。

用「一瓶難求」來形容今日的茅台一點都不為過。在其價格不斷攀升的過程中，茅台方面將合理引導茅台價格當做了重中之重的工作來進行，而業內及高層看來，釋放產能無疑是其重要的手段。

據白酒專家鄒江鵬博士介紹，去年開始，茅台一直都在沿著赤水河修建廠房，逐漸增加產能的工作一直都在進行中，此次新增投產15棟生產房共60個制酒班組，制曲方面將新增投產10棟生產房的手筆很大，足見茅台擴產能的決心。

據介紹，茅台股份公司平均一個制酒班組額定產能為56噸，實際產能在72噸左右，新增60個制酒班意味著新增量為3360-4320噸之間。

「茅台到2020年要實現5萬噸的產能，新增產能就是迫在眉睫的事情，隨著此次制酒班組和制曲廠房的新增，會在目前近4萬噸的實際產能基礎上，增加4000噸左右，加上在建的第二期茅台酒制酒工程技改項目的完成等，到2020年5萬噸的產能能夠實現。不過，根據其特點，5年後，其產能才能釋放到市場上去。」專家介紹道。

不過值得注意的是，李保芳曾在5月召開的茅台股東大會上提出：茅台就是稀缺資源，現在正在研究能夠達到多少極限產能；今年不能無限製做下去，在5萬噸產能之上不會有大幅度增長。

茅台價格之風往哪吹？

對於今日之茅台，價格問題始終備受關注，其一舉一動都與其相關。從目前市場情況來看，茅台一批價被嚴格限定在1199元，零售價為1299元 ，目前狀況為很難買到。這與量有關。

股東大會上，李保芳明確表示，今年2.6萬噸的投放量只會超過，不會比這個低，同時，他表示，今年4萬噸的基酒產能計劃是可以完成的。加上今日之事件，所以信息都指向增加市場投放量。有專家認為，在茅台一直釋放並真實的去擴產、增投的信號下，茅台的價格將會得以穩住，處於合理範圍內。

名酒企的擴產動作

值得注意的是，除了茅台外，近兩年以來，五糧液、瀘州老窖也在做著擴產工作。

五糧液方面，近日，集團董事長李曙光明確表示，十三五期間，在發展上五糧液有兩個規劃，一是再建一個十萬噸原酒的生產基地，這樣五糧液的投放量有望突破兩萬噸，二是新增30萬噸的原酒儲存能力，保證白酒灌裝出廠之前至少儲存3年以上。

瀘州老窖方面，近日，一二期總投資共70多億元的定增方案通過。其一期釀酒工程技改項目將在2020年全部達成。一期項目完成之後，瀘州老窖將形成優質基酒3.5萬噸生產能力，以及儲酒10萬噸的儲藏能力。

有專家認為，之所以三家名酒企業不約而同在產能上做準備，是由其戰略所決定的。

茅台方面，目前目標為全面發展的國際化酒業投資控股集團。

五糧液是在「十三五」期間，爭取提前實現千億元級酒業集團的目標。力爭重新回歸品牌、市場和市值的龍頭地位。

瀘州老窖則是銷售收入重回中國白酒行業「前三甲」，在「十三五」末推動公司牢牢站穩中國白酒第一集團軍的位置。

這些目標都促使著其在優質原酒的儲備上大作文章。

「一邊是行業產能過剩，一邊是名酒企業的擴產。說明了未來白酒消費會繼續向名酒企業集中，對於名酒企業來說，就得有優質產品滿足消費者的需求，擴產是自信的表現，也是必須做的事情。除了擴產，最近可以發現，酒企高管對釀酒生產環節重視度史無前例，這些都說明，企業開始回歸核心競爭力，隨著名酒企業擴產運動的進行，產品品質的不斷提升，區域名酒企業的日子會更難。」有業內人士認為。