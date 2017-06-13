瑞典家居巨頭宜家3.8億元拿地布局中國中部北京新浪網 (2017-06-13 19:17)
中新社鄭州6月13日電 (記者 董飛)來自瑞典的全球知名傢具和家居零售商布局中國中原地區。該企業此間斥資逾3.8億元人民幣在中部城市鄭州拿地落子。
鄭州市國有建設用地使用權網上交易系統顯示，一編號為「鄭政出〔2017〕27號(網)」的地塊近日被「鄭州宜家家居有限公司」以掛牌起拍價交易成功，成交價38465萬元。
該地塊位於鄭州市北三環以北、長興路以東。使用權面積4.83萬平方米，土地用途為「批發零售、住宿餐飲」。地塊設置了投資底限，地塊投資總價需大於6.02億元。
宜家落戶鄭州的傳聞已久，此次拿地進一步證實了該企業的中原布局商業戰略。
記者13日查閱河南省工商局企業信息系統顯示，鄭州宜家家居有限公司成立於2017年5月8日，註冊資本3.03億元，系外國法人獨資。股東及出資方系宜家(中國)投資有限公司。
創立於1943年的瑞典宜家公司，經過70多年的發展，已成為全球最大的家居用品零售商。2016年，宜家全球企業所得稅增長至12億歐元。
宜家鄭州公司所在地的鄭州市惠濟區政府相關負責人向當地官媒表示，該項目作為河南省首家宜家商場，對於鄭州市打造國家中心城市、加速建設區域性現代服務業高地、提高商貿物流中心輻射和帶動力都將具有十分重要的意義。(完)
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