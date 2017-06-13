中新社上海6月13日電 (記者 姜煜)穆迪投資者服務公司13日發佈報告稱，中國或有負債增加，但仍可抵禦負面衝擊。

穆迪分析稱，由於中國需要繼續實施政策刺激，以實現經濟強勁增長的目標，未來幾年中國經濟體系整體槓桿率將進一步上升。特別是政府和政府相關實體(包括政策性銀行和國有企業)的支出將會上升。

穆迪董事總經理、亞太區首席信用總監邁克爾·泰勒表示：「雖然目前中國的改革進展可能會逐步促使經濟和金融體系轉型成功，但卻不會阻止整體債務進一步上升，以及由此導致政府或有負債增加。」

儘管如此，報告指出，由於中國的GDP增長率可能會保持在與其他主權政府相比較更為強勁的水平，中國政府有相當大的政策空間來支持經濟，並且資本賬戶基本處於封閉狀態，因此，中國仍可抵禦負面衝擊。

穆迪預計，到2018年和2020年，中國政府的直接債務將逐漸升至GDP的40%和接近45%。(完)