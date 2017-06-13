南京主城今年將全面實現商品房首次轉移登記立等可取北京新浪網 (2017-06-13 19:18)
中新網南京6月13日電 (記者 朱曉穎)記者13日從南京市國土資源局獲知，到今年底前，南京主城六區將全面實現商品房首次轉移登記立等可取。
所謂轉移登記是指因房屋買賣、交換、贈與、繼承、劃撥、轉讓、分割、合併、裁決等原因致使其權屬發生轉移后所進行的房屋所有權登記。
資料圖：民眾選購商品房。中新社記者 韋亮 攝
近期，南京開展不動產登記「瘦身提效」綜合改革，削減了9類特定登記申請材料，對多次提交材料，予以備案后不再重複收取。自6月5日起，南京主城六區試點推行二手房買賣轉移登記與抵押權登記合併辦理，實現辦事環節從原來的8個減少至5個、申請材料從原來的15件精簡為7件。
此外，從6月9日起，南京商品房交易與不動產登記服務平台將在市政務服務中心窗口上線試運行，市民只需要一個窗口排隊，遞交一套材料，就可以回家坐等不動產證免費快遞上門，這一舉措為全國首創。
目前，南京主城六區、江寧區、浦口區均已實現商品房首次轉移登記，從原10個工作日提速至5個工作日辦結、二手房買賣抵押權登記從原10個工作日提速至5個工作日辦結。(完)
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