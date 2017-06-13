中新社北京6月13日電 (記者 龐無忌)今年以來，中國主要城市房地產市場「房冷地熱」的態勢明顯。儘管一二線樓市成交持續降溫，但土地市場依然相對活躍。

中原地產研究中心13日發佈的統計數據顯示，截至6月13日，中國「賣地」收入最多的50大城市年內合計土地出讓金額達1.13萬億元(人民幣，下同)，與2016年同期8439.3億元的數據相比，上漲34.3%。

資料圖：一處商品房在建中。 中新社 記者 呂明 攝

資料圖：一處商品房在建中。 中新社記者 呂明 攝

土地出讓收入高的地方，依然集中在一二線城市。其中，北京、武漢、廣州、南京、合肥、杭州、蘇州、天津、鄭州、重慶等12個城市「賣地」收入超過了300億元。北京最高，「賣地」收入851億元，排名第一；武漢次之，743億元。

隨著一二線城市陸續出台、升級樓市調控政策，限制力度加大，三四線城市今年以來賣地收入出現明顯上升。其中，佛山賣地收入359億元、嘉興269億元、溫州253億元、寧波243億元，另外徐州、常州、滄州、金華、阜陽、鹽城、漳州等城市賣地也超過了100億元。

從溢價率看，大部分城市平均溢價率相比2016年有所下調，在一系列約束性政策下，「地王」出現數量減少。

中國指數研究院發佈的5月份土地市場數據也反映出同樣的趨勢。一二線城市5月份土地成交溢價率同環比均出現下調。北京、上海、廣州、深圳四個一線城市土地成交溢價率為16%，同比大降77個百分點。二線城市土地成交溢價率為47%，同比下降14個百分點。

三線城市土地成交均價和溢價率則雙雙上行。中指院數據顯示，三線城市5月份成交樓面均價為每平方米1591元，同比漲141%；土地成交平均溢價率68%，比去年同期上升58個百分點。

中原地產首席分析師張大偉指出，2017年中國熱點城市高價地數量明顯減少。但2016年多數房企銷售火爆，企業庫存消化量大，房企補充土地的積極性也較高。在此背景下，房企對熱點區域、優質屬性地塊依然激烈拼搶。

不過，他認為，在樓市調控的嚴控下，房地產市場的調整期將在2017年全年持續出現。現在一二線城市房價上漲已經明顯放緩，之前部分企業獲得的高價地很可能面臨入市難題。(完)