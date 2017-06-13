5G白皮書：2030年5G在中國創造800萬個就業機會北京新浪網 (2017-06-13 19:18)
中新社北京6月13日電 (記者 劉育英)中國信息通信研究院13日發佈的報告預計，到2030年，在直接貢獻方面，5G將創造就業機會800萬個；在間接貢獻方面，將創造就業機會1150萬個。
在當天的2017年IMT-2020(5G)峰會上，中國信息通信研究院發佈《5G經濟社會影響白皮書》。
中國官方已確定2020年實現5G商用。白皮書稱，預計到2030年，5G將帶動中國直接經濟產出6.3萬億元(人民幣，下同)、經濟增加值2.9萬億元、就業機會800萬個；在間接貢獻方面，5G將帶動總產出10.6萬億元、經濟增加值3.6萬億元、就業機會1150萬個。
5G將開啟萬物互聯、人機交互的新時代。中國信息通信研究院政經所發展與經濟研究部主任韋柳融介紹，10年間，5G拉動經濟增加值的關鍵動力依次更迭。2020年製造環節是關鍵動力，電商運營商的5G網路投資和各類用戶的終端購置支出，在2020年預計將佔到5G對GDP總貢獻的80%。而到2030年，服務環節會成為關鍵動力，預計電信運營商流量收入和各類信息服務增加值將佔當年5G對GDP總貢獻的89%。
韋柳融表示，5G對就業也有很大貢獻。經測算，在初期，設備製造商的就業貢獻非常顯著；到2030年，信息服務業的就業貢獻顯著超過設備製造業，預計當年信息服務業將創造約320萬個就業崗位。(完)
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