6月13日，工業和信息化部網站掛出《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2017年）》（徵求意見稿），公開徵求社會意見。

徵求意見稿提出，根據智能網聯汽車技術現狀、產業應用需要及未來發展趨勢，分階段建立適應我國國情並與國際接軌的智能網聯汽車標準體系。

到2020 年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系。制定30 項以上智能網聯汽車重點標準，涵蓋功能安全、信息安全、人機界面等通用技術以及信息感知與交互、決策預警、輔助控制等核心功能相關的技術要求和試驗方法，促進智能化產品的全面普及與網聯化技術的逐步應用；到2025 年，系統形成能夠支撐高級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系。制定100 項以上智能網聯汽車標準，涵蓋智能化自動控制、網聯化協同決策技術以及典型場景下自動駕駛功能與性能相關的技術要求和評價方法，促進智能網聯汽車「智能化+網聯化」融合發展，以及技術和產品的全面推廣普及。

智能網聯化是汽車發展的一大趨勢，很多車企和互聯網企業都參與到技術研發和推廣應用中，但行業一直缺少標準。

但網聯化是汽車發展過程中最需要標準的技術，其本身意味著車與車、車與人、車與基礎設施等等之間的互聯互通，沒有標準很難成行。

車聯網產業標準體系建設是《中國製造2025》戰略推進的一部分，標準出台將加快推動我國智能網聯汽車產業發展，發揮技術標準的引導和規範作用。

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