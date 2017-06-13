6月13日，香港特區政府宣布，香港成為亞洲基礎設施投資銀行新成員。目前亞投行成員國或地區數量已增至77個。

香港於2017年3月被接納加入亞投行，香港立法會財務委員會在5月末的會議上通過香港認購亞投行7651股股本，其中包括1530股實繳股本（約涉資12億港元，分五年付清）和6121股代繳股本。完成法律程序后，香港正式成為亞投行成員。

香港財政司司長陳茂波將率領代表團，首次以亞投行成員身份出席6月16日至6月18日在韓國濟州舉行的第二屆理事會年會。

陳茂波表示，香港擁有「一國兩制」的獨特優勢、成熟穩健和流動性充裕的金融市場、具國際經驗的頂尖金融人才，可協助亞投行籌集資金，為基建項目融資；香港的專業和金融服務業也可以為亞投行作出貢獻。