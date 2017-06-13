（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）福隆海水浴場今年將滿60歲。為紀念這個重要日子，交通部22日將辦慶生活動，邀請西元1957年於當地服務過的救生員、站務員、便當銷售員「大三員」一起回娘家慶生，分享喜悅。



交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天提供多張泛黃老照片，呈現著福隆海水浴場一段又一段令人懷念的記憶。



60年了，每年的夏天，東北角戲水勝地福隆海水浴場一樣遊客如織，情侶站在彩虹橋上共賞落日，踏上黃金沙灘逐浪戲水，福隆的風采依然不減。



管理處表示，福隆海水浴場今年要歡度60歲生日！為了紀念這個重要的日子，管理處與福容大飯店將在6月22日舉辦相關慶祝活動，當天除了有歡慶表演、地景藝術創作、老照片特展、便當故事館等活動外，也特別發出尋人啟事，邀請1957年於福隆海水浴場服務過的救生員、福隆車站站務員、月台便當銷售員，以及1957年6月22日出生的民眾屆時一起到福隆沙灘參加慶生、分享喜悅。



另外，福容大飯店為了共襄盛舉，也提供免費住房，只要符合以上條件，可於6月21前於「福容大飯店連鎖臉書粉絲團」私訊，並附上證明文件、照片，活動僅限量4間房。



相關活動資訊，可於管理處官方網站或於「東北角之友」臉書粉絲專頁查詢。1060613