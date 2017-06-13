▲幸福北海岸系列活動正式登場，其中的「富貴臨門夕陽健走」已開放網路報名。（圖／北觀處）

想要到極北燈塔健走看夕陽，或是在大武崙星空欣賞流星雨，就不能錯過今年的幸福北海岸系列活動。今年將規畫四大主題活動包含「富貴臨門夕陽健走」、「金青沙灘音樂會」、「和平島大地音樂祭」以及「大武崙星空饗宴」，最先登場的健走活動即日起已開放報名，僅開放 1,500 人參與。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，富貴臨門夕陽健走於 6 月 24 日率先登場，由白沙灣開始健走，沿途經過極北藍點、婚紗廣場及富基漁港等美麗景點，最後抵達富貴角風藝術營區一同觀賞北海岸美侖美奐的夕陽，即日起於伊貝特報名網上開放報名( http://bao-ming.com/index-2346.htm )，報名費用 350 元。

接下來將於 7 月 15 日在金山青年活動中心沙灘舉辦金青沙灘音樂會，會首次結合金山當地文化資產「蹦火仔」，讓旅客皆能感受到磺港漁火的文化傳承與魅力，在夜晚點燃蹦火仔的火光，照亮整片海面，讓北海岸盡情的發光發熱。

8 月 5 日和平島大地音樂祭，將於基隆和平島公園盛大舉行，免費開放旅客共同參與。擁有鬼斧神工般海蝕景觀的和平島美景，今年將首次舉辦大型演唱會，不僅可以欣賞大自然的奇景與大船入港的震撼，更能在演唱會上一起嗨翻天，感受和平島的生命力與活力。

最後分別於 9 月 30 日、 10 月 7 日、 10 月 14 日及 10 月 21 日，於基隆大武崙停車場舉辦共四場次的大武崙星空饗宴，每場次開放 100 人免費報名參與。 10 月 21 日當天恰逢獵戶座流星雨，因此擴大開放 200 人免費報名，藉由專業天文老師解說、天文有獎徵答及豐富的天文觀測，讓旅客更靠近星空，感受星空的美。

此外，考量活動地點較不易抵達，北觀處也在現場提供免費交通接駁車，詳細資料可上活動官網查詢 http://happynorthcoast.com 。