化身鋼鐵人身歷其境 復仇者聯盟世界巡迴展MOOK景點家 (2017-06-13 17:30)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
全球漫威粉絲引領期盼的「復仇者聯盟世界巡迴展」繼紐約、巴黎、拉斯維加斯、首爾及新加坡後來到台灣!即日起在新光三越台北信義新天地展出，屆時透過神盾局希爾探員的介紹，將帶領粉絲們進入的復仇者聯盟基地，成為復仇者聯盟的一份子。
復仇者聯盟世界巡迴展在新光三越台北信義新天地展出。(圖片來源/Marvel)
參觀者可利用下載的APP獲取復仇者聯盟知識。(圖片來源/Marvel)
「復仇者聯盟世界巡迴展」開發專屬的智慧導覽系統，參觀者可利用下載的APP獲取復仇者聯盟知識，並深入了解每位超級英雄的故事背景及秘密，以完成展區內各個不同的任務。透過智慧導覽裝置讓參觀者彷彿身歷其境，並可親身體驗復仇者聯盟的震撼刺激場面。
透過AR模擬效果粉絲穿上鋼鐵盔甲。(圖片來源/Marvel)
現場分別介紹復仇者聯盟英雄並展示多樣服裝及電影道具，如美國隊長的盾牌與機車、班納博士的實驗室、鷹眼和黑寡婦的戰衣及武器、蟻人的服裝、頭盔以及從紐約之戰中被保留的奇塔瑞人等，除此之外還可以透過AR模擬效果，穿上鋼鐵盔甲化身鋼鐵人。
【Info】
復仇者聯盟世界巡迴展
展覽日期：2017年6月9日~9月10日
展覽時間：週日~週四 11:00~21:30、週五~週六 11:00~22:00(閉館前30分鐘停止售票及入場)
展覽地點：新光三越 台北信義新天地A9 9F 宴會展演館
主辦單位：野獸國股份有限公司、台灣電通股份有限公司、時藝多媒體傳播股份有限公司
【現場票價】
全 票:350元
優待票:320元(持學生證、3歲以上幼童)
愛心票:175元(65歲以上長者、身心障礙陪同者一名)
免 票:身心障礙人士、未滿3歲幼童
超現實大頭娃娃獨特藝術 2017奈良美智新個展》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15499
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