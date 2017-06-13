日本岡山旅遊攝影比賽 號召攝影高手免費遊桃太郎故鄉NOWnews今日新聞 (2017-06-13 17:56)
日本中國地區的岡山縣，全年多晴少雨，因此擁有「晴天王國」之美稱。為更讓台灣民眾更了解岡山之美，舉辦「桃太郎的故鄉日本岡山旅遊計畫暨攝影比賽」，免費邀請攝影好手前往進行四天三夜的拍攝旅行。
主辦單位表示，岡山除了後樂園、倉敷美觀地區等知名景點之外，桃太郎傳說起源的「吉備津神社」、慢活愜意的湯鄉溫泉鄉、日本賞櫻百選的津山城鶴山公園都非常值得一遊。從岡山至大阪搭乘新幹線只需約 40 分鐘，到廣島也只需約 35 分鐘，便利的交通讓旅客省去了許多旅途上舟車勞頓的疲憊。
此外，岡山特殊的地理環境，所生產的水果量、鮮甜度都居日本之冠，因此也擁有「水果王國」的美名。例如聞名全日本的岡山白桃、麝香葡萄、哈密瓜、草莓、梨子等一年四季都有好吃的水果等著遊客前來品嘗。
桃太郎的故鄉日本岡山旅遊計畫暨攝影比賽即日起至 7 月 2 日開放報名，第一階段將徵選出 8 名，獲邀前往岡山縣進行旅遊拍攝行程，第二階段則請受邀者於回國後，提供岡山縣的旅遊攝影作品，評選出的前3名將另外提供獎金。詳情可上活動官網查詢 https://contest.bhuntr.com/tw/okayamaphoto-2017 。
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