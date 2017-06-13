【旅遊經 楊仁渤報導】



實地走訪韓國力推景點 一覽雪嶽山開闊景色

走進藍色生死戀拍攝場地─束草阿爸村

體驗冬季奧運熱情氣氛

安木海濱咖啡街成首爾新興度假首選

親身感受冰上曲棍熱情



走訪束草、襄陽、 江陵等地極具發展潛力的景點，舉凡束草港、阿爸村人力渡船、觀光水產市場、雪嶽山纜車、新興寺，加上2018年登場的平昌奧運宣傳館、安木海濱咖啡街、冬奧競技場冰上曲棍球測試賽等，擁有更為多元的旅遊選擇。



▲冬季奧運的吉祥物利於平昌奧運宣傳館門口，代表韓國歡迎大家的來訪。

前進2018冬季奧運 感受運動賽事熱情魅力

前往2018年將舉辦平昌奧運舉辦地區，並走訪平昌奧運宣傳館、安木海濱咖啡街以及冬奧競技場冰上曲棍球測試賽。



平昌奧運宣傳館2018冬季奧運的宣傳展覽場所。韓國歷經三次申請冬季奧運 會舉辦地，終於在第123屆國際奧委會上游德國以及法國的環伺下脫穎而出， 取得2018冬季奧運會的舉辦資格。冬季奧運的吉祥物分別為「Soohorang」與 「Bandabi」，分別代表著守護與慶祝的意義。



在前往最後的行程冬季奧運冰上曲棍球測試賽之前，先行抵達參訪位於江原道江陵海邊的安木海濱咖啡街。由於居住於首爾的住民較少接觸海邊，安木海濱咖啡街相當受到來自首爾城市旅客的喜愛，每到假日停車場總是一位難求。一邊坐在咖啡廳高處啜飲，一邊 賞海濱風光，又或者步行於沙灘上，一個放鬆心情的假日最適合這樣度過。



▲束草港人力渡船為當地特色，隨著河道緩緩前進，體驗港灣的寧靜。

束草阿爸村



位於束草最著名的景點莫過於韓劇「藍色生死戀」的拍攝場地之一─阿爸村，當地觀光重點有人力渡船、水產市場等。束草是一個漁港小鎮，與大城市的繁華豐富不同，這裡生活步調悠閒，一年四季皆適合來訪。

春夏人潮最旺，因為港灣有沙灘、有海濱咖啡廳，適合全家走訪；秋天則是途經雪嶽山賞楓的必經之地，到了冬天，更適合待在這裡住1晚，享受一下港灣的寧靜。



▲與內裝不同，Seorak Kensington Stars Hotel外觀採用低調平時的設計風格，不過份搶走雪嶽山本身的風采。

Seorak Kensington Stars Hotel

位於束草的Seorak Kensington Stars Hotel，整體酒店風格屬於 雅的歐洲風格，被評選為當地最佳地理位置的住宿酒店，而旅客一覺醒來後，即可輕鬆步行前往雪嶽山登山口，無須早起趕路，相當適合旅客安排行程。



▲新興寺旁「統一大佛」為南韓最北的一尊佛像，象徵南北韓統一的願望。

雪嶽山新興寺

進入雪嶽山纜車前，位於山腳上的新興寺值得一探。新興寺建於西元652 年，原名「香城寺」，後來曾經燒毀，歷經重建後，重新命名為「神興寺」，近年又改名為「新興寺」。



▲季節美景，雪嶽山頂上有些許積雪，5分鐘的纜車可以看到櫻花、雪景，群山，變化萬千。

雪嶽山纜車

纜車全程約5分鐘，纜車內會播放各式歌曲，讓遊客再搭乘時除了視覺，聽覺 也能放輕鬆，隨著音樂節奏，一下子就經過了纜車行程，尤其對於初次搭乘纜車，些許緊張的遊客能夠放鬆心情欣賞美景。





攝影：楊仁渤