(中央社訊息服務20170613 15:50:08)106年寫生比賽優勝作品巡迴展--彰化縣埤頭國民小學在樂音聲中開幕，開幕儀式特別邀請到「埤頭國小陶笛與弦樂團」為本活動作開場表演，本弦樂團成立於民國100年，聘請彰化弦樂聯盟專業師資，陶笛樂團成立於99年，有許多熱愛音樂的孩子加入，兩樂團曾舉辦廟埕音樂會、成果發表會、校際交流，近年來參加彰化縣兒童陶笛及彰化市長盃音樂比賽，獲得優異成績。表演結束後將由各界貴賓與當地民眾一同舉行開幕儀式，讓繪畫藝術以及音樂藝術交會，使本次活動充滿創作、藝文、歡樂的氣氛，同時由活動策展單位帶領大家一同看展，為各界來賓帶來詳細的作品解說，讓大家可以更加了解活動意義及其內涵。



埤頭國小在藝文教育方面，以培養美感為起步，進而發展藝術創作的基本素養，目標在達成具備終身學習藝術的興趣與欣賞的能力。像是利用學校空間進行藝術作品展覽、老師指導學生藝術創作，透過校內及校外展覽—藝童趣，結合在地文化產業將藝術推廣到校外展覽，藉由兒童美展更鼓勵學生發揮想像力，發現學生藝術潛能，成立多元社團，例如陶笛、弦樂、歌唱、鋼琴、烏克麗麗、舞獅、舞蹈社等，結合學生許多藝術多元展演活動，營造藝術人文的學校氛圍，潛移默化孩子們的人文涵養，使藝術教育貼近生活涵養。



開幕當日現場貴賓雲集，主辦單位國立彰化生活美學代表在彰化縣埤頭國民小學開幕會場表示，在今年度的中部四縣市巡迴展策畫上，共計展出六十八幅作品，較往年不同之處，隨著人口高齡化的到來，新增樂齡組，提供喜愛畫畫的長者有個伸展舞台，也鼓勵其他長者培養此休閒嗜好，同時，配合文化部「高齡人口文化近用」政策，特別安排高齡長者於6月20日上午10:00至埤頭國小參觀畫展，預計有30個人參觀，並特別安排一場次之導覽解說。最後，本活動希望閤家一起來欣賞美麗的畫作，拓展藝術新視野，進而多走出戶外欣賞自然美景參與寫生創作，讓藝術種子發芽茁壯，達到這次展出「中彰雲投跨世代，藝術美學好風采」的宗旨！



更多畫作暨巡迴展資訊等詳細內容，歡迎逕上國立彰化生活美學館水彩寫生比賽http://painting.chcsec.gov.tw主題網站或106年寫生比賽優勝作品巡迴展http://www.jfartwork.com.tw/106art活動官網查詢。(廣告)



訊息來源：文化部