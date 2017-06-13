農業師傅－屏北團招訓等你來挑戰中央社 (2017-06-13 15:37)
(中央社訊息服務20170613 15:37:00)先前農業專業技術團農業師傅－屏南團結訓正式上工後廣受農場好評，現行政院農業委員會又推出農業專業技術團農業師傅－屏北團，預計招考訓30名農業師傅，即日起至106年6月20日，每日上午8時30分至下午4時30分止(周末及假日不受理)對於想從事農業工作不怕吃苦但卻苦無專業技術的你，可向屏東縣農會報名，一律採現場親自報名，報名表可逕自屏東縣農會網站下載。
「農業師傅」計畫招訓，為解決農業缺工之措施之一，共分二階段，考生必需通過體能測驗，男子10公斤、女子5公斤負重進行50公尺單程競跑，將取成績前45名人員，再參加高雄區農業改良場農業專業訓練，完成訓練後經筆試及實務考試合格者，正取30名、備取數名。俟後再經後續農場農業專業實務訓練合格後，授予農業專業訓練證明。
二階段合格人員需配合調度單位，派至缺工農場協助農業生產相關工作，計畫更提供多項優惠措施如就業獎勵、務農基金、訓練獎助及交通津貼最高可達新台幣32,972元，不但可以獲得農業專業技術更有額外的獎勵措施，對於農業工作有興趣且肯吃苦耐勞的有志夥伴歡迎你來接受挑戰。
相關細節可洽屏東縣農會08-7223805#325、聯絡人：吳瓊華小姐。E-mail:aiwa0911@gmail.com。
訊息來源：屏東縣政府
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