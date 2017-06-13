(中央社訊息服務20170613 14:59:16)中央氣象局預報6月14日起至19日臺灣地區受滯留鋒面及西南風增強影響，各地將有大雨或豪雨發生機率。屏東縣長潘孟安籲請農漁民做好防災措施，並隨時留意氣象訊息，以減少農業損失。



屏東縣政府農業處表示，正值收穫期之蔬菜應儘速採收，以減少損失，生育期中之瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用塑膠網、不織布等覆著資材保護，以防植株受風搖動或倒伏，並於雨後注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物品質。



農業處指出，在漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整水塘水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失。



潘縣長特別指示農業處加強聯繫各鄉鎮公所，倘有災情顯現，即依農業天然災害查報及通報作業規定辦理。



訊息來源：屏東縣政府