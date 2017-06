(中央社訊息服務20170613 16:41:55)該公司斬獲本年度第10座Stevie®獎,憑藉客戶服務和業界領導地位繼續贏得全球肯定



拉斯維加斯--(美國商業資訊)--Rimini Street, Inc.是全球企業軟體服務提供者,也是領先的Oracle®和SAP®產品獨立支援提供商,該公司今天宣佈榮獲一項久負盛名的Stevie獎——2017年 Stevie客戶服務管理、規劃與實務類亞太獎。該獎項是該公司本年度斬獲的第10座Stevie獎。日前,Rimini Street已在多個類別獲得Stevie獎,包括2017年美國商業獎(American Business AwardsSM)年度最具創新力科技公司(Most Innovative Tech Company of the Year),以及憑藉銷售與客戶服務而斬獲的2017年 Stevie獎年度客戶服務部門(Customer Service Department of the Year)。



卓越的全球化客戶服務再獲殊榮



Stevie獎對Rimini Street的全球支援服務部門的卓越客戶服務和創新表示肯定,這些服務和創新旨在為運行Oracle和SAP企業軟體的客戶提供一流的獨立支援模式。該公司的模式涵蓋標準供應商維護中未包含的更全面的支援服務,包括對客製化、相互操作性和性能調整的支援,以及可分配到一名平均經驗長達15年的專屬首席支援工程師(PSE),並為重大問題(P1)提供15分鐘內的保證回應時間——所有這些均以原始供應商年度維護費用的一半價格提供。



Rimini Street客戶改用獨立支援後亦贏得獎項認可



已改用獨立支援並從超快回應支援模式帶來的更高運行效率和靈活性中獲益的組織,可將省下的可觀成本再投資到業務中,以推動更多有助於成長和獲得競爭優勢的策略性計畫。日本的熊谷組株式會社(Kumagai Gumi)便是充分利用改由Rimini Street支援所節省的資金的此類組織實例之一。



日本最大、最具信譽力的承包商之一熊谷組株式會社已改由Rimini Street提供支援,並立即將與其企業資源計畫(ERP)軟體升級相關的IT成本減少1億日圓。此外,該公司的營運和維護費用每年還能下降4000萬日圓,同時享有回應更快的支援服務。這使得該公司能夠將節省的資金再分配到新專案中,包括安裝800台iPad,用於提高整個組織的經營效率。今年稍早,熊谷組株式會社因此榮獲「IT特別獎」,該獎由日本國家資訊科技研究所頒發。



Rimini Street亞太董事總經理Andrew Powell表示:「我們很榮幸能夠成為這項久負盛名的Stevie亞太獎得主。這項肯定將進一步鞏固Rimini Street在客戶服務方面的領導地位,並提升我們的能力以協助我們支援的組織進行創新。對於Rimini Street而言,這不只關乎我們能夠為客戶節省成本,而且也關乎我們為客戶提供卓越的系統支援服務所帶來的價值,以及每個客戶可用節省的資金再投資而獲得益處——尤其是推動成長。」



Stevie亞太獎對亞太地區22個國家的組織開放,致力於表彰商業創新。評審委員會由50多位全球高階主管組成,由他們擔任評審,對亞太地區組織遞交的700多件提名作品進行評選。



本次頒獎典禮已於6月2日在日本東京的希爾頓酒店舉行。



關於Rimini Street, Inc.



Rimini Street是提供獨立企業軟體支援服務的全球領導者。自2005年以來,該公司以屢獲殊榮的創新服務方案重新定義了企業支援服務,該方案使Oracle、SAP、IBM®、Microsoft®及其他企業軟體供應商的授權許可持有企業可以節省高達90%的總支援成本。客戶至少可在15年內繼續使用其現有軟體版本,無需進行任何升級。各行各業近1300家全球性組織、財星500大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構目前都仰賴Rimini Street作為其信賴的獨立支援提供商。查詢詳情,請造訪http://www.riministreet.com/,透過@riministreet在Twitter上關注我們,並在Facebook與LinkedIn關注我們。



